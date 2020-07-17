مدونة كورية تروي قصة اعتناقها الإسلام

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اعتنقت الإسلام المدونة الكورية المعروفة باسم "أيبري" البالغة من العمر 30 عاما بعد رحلة بحث طويلة كونت من خلالها صداقات من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت لتتخلص من الاكتئاب الملازم لها.

وقد تعرفت على مسلمين وأعجبت بحديثهم عن الإسلام، وبدأت تبحث عن معلومات عبر الإنترنت واستعمت لآيات من القرآن الكريم.

وأصبحت تدرك أن الدين الإسلامي ليس دين قهر أو ظلم إنما هو دين ينير القلوب والعقول.

ولذلك أعلنت "أيبري" إسلامها ونطقت الشهادتين في أحد المساجد برفقة أصدقائها، مؤكدة أن هناك شيئا ما لمس قلبها لم تستطع وصفه.

وخلال أشهر قليلة أجادت حفظ سورة البقرة رغم أنها أطول سور القرآن، وأكثر ما تحب سماعه هو "آية الكرسي" بصوت الشيخ "ماهر المعيقلي".

وبينت المدونة الكورية أن أحاديث النبي محمد جعلتها تريد التعرف على الإسلام أكثر.

وأصبحت صفحات "أيبري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقصدا للكثيرين لتعلم أصول وأحكام الدين الإسلامي.

ويبلغ عدد متابعيها ما يقرب من 15 مليونا عبر انستغرام ويوتيوب.

وحتى الآن لم تزر "أيبري" الحرمين الشريفين، وهي تتمنى الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج أو أداء العمرة.





يمكن مشاهدة مقطع الفيديو للمدونة الكورية على العنوان التالي:

https://youtu.be/PXhuQO028qY