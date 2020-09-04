تسهيل تصدير منتجات تقنية المعلومات والاتصالات الكورية إلى تونس

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2020-09-04
#أخبار كورية عربية l 2020-09-04
صرح وكالة أبحاث الراديو الوطنية التابعة لوزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية مؤخرا بأنها أبرمت مذكرة للتفاهم في مجال اختيار واعتماد الراديو مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في الاتصالات بتونس.
يخطط الطرفان لتقاسم أنظمة البلدين وإجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبراء والتعليم والتدريب في مجال القواعد والامتحانات الخاصة لتقنيات المعلومات والاتصالات.
وبهذا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى تونس الحصول على المعلومات ذات الصلة بما في ذلك إجراءات الامتحانات والتقييمات والحصول على المصادقة والقيود التكنولوجية.
إذا امتدت هذه المذكرة إلى اتفاقية للاعتراف المتبادل بين البلدين، يمكن للشركات الكورية الخضوع للاختبارات والفوز بالاعتراف في كوريا دون الزيارة إلى تونس في المستقبل.
وقال "كيم جونغ ليول" مدير المعهد الكوري إنه ينوي الاستفادة من التعاون الدولي مع تنونس لكي يبرم مزيدا من مذكرات التفاهم مع مختلف الدول الإفريقية في المستقبل القريب من أجل دعم الشركات المحلية في هذا المجال.
2020-09-04
2020-09-04
2020-09-04
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