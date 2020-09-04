معرض بركات يثبت مكانته كمعلم عربي بارز في وسط سيول

ⓒ Barakat Seoul

يعد معرض "بركات" الذي يقع في حي بوكتشون بسيول من بين أبرز المباني العربية في سيول.

افتتح السيد فايز بركات، وهو فلسطيني، معرض بركات سيول في عام ألفين وستة عشر. ويضم المعرض تُحَفًا إسلامية فائقة الجمال، من بينها مزهريات عثمانية من البلور المزين بالذهب، وزَرَابِيّ فارسية نسجت بخيوط ذهبية، ومفتاح ذهبي للكعبة، وقطعة من سقف قصر أموي وغيرها الكثير من التحف الجميلة والثمينة.

كثيرا ما يعبر زوار المعرض من الكوريين عن دهشتهم عندما يرون تنوعا لا يعرفونه وأيضا عندما يعرفون أن صاحب المعرض عربي مسلم فلسطيني.

قال السيد فايز "الإعلام الغربي طبع في أذهان الناس صورة نمطية عن الإنسان العربي والفلسطيني، وهي صورة مرتبطة بالأساس بالحروب والصراعات واللجوء والفقر، ولهذا فحين تقابلهم صورة مختلفة، عن إنسان فلسطيني مهتم بالآثار والثقافة والفنون التشكيلية ويقدم عمله في أرقى أحياء سيول، فإن تلك الصورة النمطية تنقلب إلى الإعجاب والاحترام".

وأكد أيضا على أنه يحرص دائما على تقريب الفنانين العرب من الجمهور الكوري، وفي هذا الإطار فتح صالته للفنان المغربي البريطاني حسن حجاج. وقال عنه: "حجاج يقدم صورة المرأة العربية المنتقبة بطريقة ذكية ومبدعة، ليقرأها المتلقي بطريقة مختلفة عن تلك التي يروجها الإعلام الغربي. كما يسخر من ثقافة الماركات العالمية بذكاء".

وأردف يقول: "وقبله عرضنا للفنان الغاني إيل آناتسوي، وهو أيضا يعرض الثقافة الأفريقية في قالب متميز. نحب أن نكون جسرا ثقافيا يقرب الجمهور الكوري من الثقافة العربية والأفريقية وغيرها من ثقافات لم تنل حظها الذي تستحقه".