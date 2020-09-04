تصدر أغنية ديناميت لفرقة بي تي إس قائمة بيلبورد هوت 100

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تصدرت أغنية "ديناميت" الجديدة الشهيرة لفرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد هوت 100 لأفضل 100 أغنية".

وبهذا أصبحت "بي تي إس" أول فنان أو فرقة كورية جنوبية تتصدر سباق أغنيات في الولايات المتحدة، بعد أن احتل المطرب "ساي" المركز الثاني في القائمة عام 2012 بأغنيته "كانغ نام ستايل".

الجدير بالذكر أن قائمة "بيلبورد هوت 100" هي ترتيب أسبوعي للأغاني في الولايات المتحدة تصدره مجلة "بيلبورد" حسب عدد مرات التشغيل عبر الإنترنت، وحجم المبيعات، وعدد مرات التشغيل عبر الراديو، حيث يعكس هذا الترتيب مدى نجاح كل أغنية يتم إصدارها في الولايات المتحدة.

وسبق أن تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد 200" للألبومات 4 مرات ، واحتلت المركز الرابع في قائمة "بيلبورد هوت 100" بأغنيتها بعنوان "أون" ضمن ألبومها الرابع الكامل الصادر في شهر فبراير الماضي، وأغنيتيها الأخريين " قصيدة للأشياء الصغيرة" و"حزب (حزن؟) مزيف" المركزين الثامن والعاشر على التوالي.

وقد كشفت الفرقة عن أغنية "ديناميت" التي تتسم بطابع ديكسو مبهج يوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي باللغة الإنكليزية.

وقالت مجلة "بيلبورد" إن عدد تشغيل أغنية "ديناميت" بلغ 33.9 مليون مرة ، فيما تجاوز حجم مبيعات ألبوم الفرقة الجديد 300 ألف نسخة في الولايات المتحدة خلال أسبوع من الكشف عنه.

وتعد فرقة "بي تي إس" ثاني فنان آسيوي يتمكن من احتلال المركز الأول في قائمة "بيلبورد هوت 100" بعد أن نجح المطرب الياباني الأصل "ساكاموتو كيو" في تصدر القائمة عام 1963 بأغنيته بعنوان "سوكي ياكي".

وكانت المطربة الكورية "بوا" هي الأولى التي نجحت في إدراج أغنيتها ضمن قائمة "بيلبورد لأفضل 200 ألبوم مبيعا" في الولايات المتحدة، وتلتها كل من فرقة "تي تي سوه"، وفرقة "بيغ بانغ" ، والمطرب "جي دراغون"، وفرقة "إكسو"، بالإضافة إلى فرقة "سوبر إم"، وفرقة "مونستا إكس"، وفرقة "إن سي تي 127"، وفرقة "بلاك بينك".

ولكن كان من النادر أن ينجح الفنانون الكوريون في إدراج أغنياتهم على قائمة "بيلبورد هوت 100"، إلا فرقة "وادر غيرلز"، والمطرب "ساي"، إلى جانب فرقة "تي تي إس".

وتتطلع فرقة "بي تي إس" لتقديم أغانيها في حفل توزيع جوائر "غرامي" العام القادم ، وربما أيضا الحصول على جائزة أو اثنتين في الحفل.

وكانت الفرقة قد قدمت عرضا فى حفل "غرامي" فى وقت سابق هذا العام إلى جانب مغنى الراب الأمريكى "ليل ناس إكس"، لكنها لم ترشح من قبل لأي من جوائز "غرامي".

ومنذ تشكيل الفرقة المكونة من 7 أعضاء في عام 2013 تحت رعاية شركة "بيغ هيت" الترفيهية ، لعبت دورا رياديا في نشر أغاني الكيبوب على مستوى العالم.