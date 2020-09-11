افتتاح معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في عجمان بالإمارات

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قالت مؤسسة معهد الملك سيجونغ إنها وقعت اتفاقية مع القنصلية العامة الكورية في دبي وجامعة عجمان الإماراتية لتدشين فرع لمعهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في جامعة عجمان في غضون شهر سبتمبر الجاري.

وسيكون معهد الملك سيجونغ في عجمان ثالث معهد لتعليم اللغة الكورية في الإمارات العربية المتحدة وخامس معهد في الدول العربية حيث تم افتتاح معهد مماثل في كل من القاهرة بمصر والمنامة بالبحرين وعمان بالأردن، بالإضافة إلى معهدين في أبوظبي ودبي.

وقال القنصل العام الكوري في دبي "تشون يونغ أوك" إن افتتاح معهد الملك سيجونغ في عجمان له مغزى خاص نظرا لأنه يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بعام خاص بالتبادل الثفاقي بين البلدين.

وأعرب القنصل "تشون" عن أمله في أن يلعب المعهد دورا فعالا في تقريب شعبي البلدين رغم معاناة العالم من تباطؤ التبادلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة معهد الملك سيجونغ "كانغ هيون هوا" إن معهد الملك سيجونغ في عجمان يمثل نموذجا مهما للتعاون بين الأطراف المتعددة لتدشين فروع لمعهد الملك سيجونغ، حيث اقترحت البعثة الدبلوماسية الكورية في الإمارات العربية المتحدة إنشاء المعهد بناء على الطلب المتزايد على تعلم اللغة الكورية من الجامعات والمواطنين هناك.

الجدير بالذكر أن اسم المعهد يشير إلى الملك سيجونغ الملك الرابع لمملكة تشوسون الكورية، والذي شهد عصره ازدهارا علميا وثقافيا واسعا، واخترع أبجدية اللغة الكورية المكونة من 24 حرفا والمعروفة باسم "هانغول".

ويستهدف معهد الملك سيجونغ الربط بين تعلم اللغة الكورية والانفتاح على المحيط الثقافي والاجتماعي الخاص بها، نظرا لأن اللغة والثقافة الكورية تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم ، وأن اللغة الكورية في المرتبة الثالثة عشرة في اللغات الأكثر تحدثا على الصعيد العالمي.