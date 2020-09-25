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ثالث فيديو موسيقي لبلاك بينك يتجاوز عدد مرات مشاهدته مليارا

#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-14

من أغانى القمة


أصبح لدى فرقة "بلاك بينك" ثالث فيديو موسيقي يتجاوز عدد مرات مشاهدته مليار مرة.

وقالت شركة "واي جي" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية الفرقة بعنوان "بومبايا" قد تجاوز مليارا على يوتيوب صباح يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

ويذكر أن عدد مرات مشاهدة الفيديوهين الموسيقيين لأغنيتي "طو- دو طو- دو" و"اقتل هذا الحب" لفرقة "بلاك بينك" قد تجاوز مليار مرة، مما جعل الفرقة أول فرقة كيبوب تمتلك أكثر من ثلاثة فيديوهات موسيقية يتجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها مليار مرة.

وقد تم الكشف عن أغنية "بومبايا في شهر أغسطس عام 2016 ضمن ألبومها المنفرد الأول "سكوير وان".

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