تأمين كوريا لقاحات مضادة لفيروس كورونا تكفي لـ44 مليون شخص

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في مؤشر جديد على بداية النهاية لفيروس كورونا الذي أربك العالم أجمع منذ بداية هذا العام، بدأت بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي أول حملة تطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، بعد أن نجحت بعض شركات الأدوية العالمية في تطوير أنواع مختلفة من اللقاحات.

وقد أصبح هناك تنافس عالمي لتأمين اللقاحات، وليست كوريا الجنوبية استثناء من هذا السباق.

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة الكورية إنها استطاعت تأمين لقاحات تكفي لتطعيم 44 مليون شخص، أي حوالي 88% من سكان البلاد، ومن المتوقع أن تصل اللقاحات إلى كوريا بدءا من شهر فبراير القادم، وأن تبدأ عمليات التطعيم خلال النصف الثاني من العام القادم.

وسوف تكون الأولوية في التطعيم للمتقدمين في السن، والمصابين بأمراض مزمنة، ونزلاء دور رعاية المسنين، والعاملين في المجال الصحي.

وفي هذا السياق، عقدت الحكومة الكورية اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون"، حيث تمت الموافقة على خطة لتأمين لقاحات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والرفاهية إنها سوف تشتري 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا تكفي لـ10 ملايين شخص من خلال "صندوق كوفكس"، وهو الجهة المسؤولة عن شراء اللقاحات وتوزيعها على دول العالم، حيث سيقوم الصندوق بتزويد كوريا الجنوبية باللقاحات التي طورتها شركات "استرازينيكا" و"فايزر" و"سانوفي".

كما ستشتري المزيد من الجرعات بما يكفي لـ34 مليون شخص من خلال مفاوضات منفصلة مع الشركات العالمية، منها 20 مليون جرعة من كل من شركات "استرازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا"، و4 ملايين جرعة من شركة "جونسون آند جونسون – يانسين".

وقد وقعت الحكومة الكورية عقدا لشراء اللقاحات مع شركة "استرازينيكا"، وسيتم توقيع عقود مماثلة مع الشركات الأخرى في غضون هذا الشهر.

وكانت الحكومة الكورية قد وضعت هدفا لشراء لقاحات تكفي لـ30 مليون شخص، لكنها رفعت هدفها مؤخرا لتأمين لقاحات تكفي لتطعيم 44 مليون شخص.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة والرفاهية "بارك ننغ هو" إن الحكومة قررت زيادة حجم مشترياتها من اللقاحات، نظرا لأن اللقاحات مازالت تحت التطوير، وبسبب احتمال أن تتسبب اللقاحات في آثار جانبية سيئة.

وفيما يخص انتقادات البعض بشأن تأخر كوريا الجنوبية في تأمين لقاحات فيروس كورونا مقارنة بالدول المتقدمة الرئيسية الأخرى، قال الوزير "بارك" إن الأولوية في شراء اللقاحات كانت للتحقق من سلامتها وفاعليتها.