فرقة بي تي إس لديها سبع فيديوهات يفوق عدد مشاهدة كل منها 700 مليون

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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بي تي إس" بعنوان "دم وعرق ودموع" 700 مليون مرة.

وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إنه تم تجاوز عدد مرات مشاهدة ذلك الفيديو، الذي تم الكشف عنه في شهر أكتوبر من عام 2016، مستوى 700 مليون مرة في الساعة الثامنة و27 دقيقة من صباح أمس الأحد.

ويعد هذا الفيديو السابع من نوعه للفرقة الذي يتجاوز فيه عدد مرات مشاهدته 700 مليون مرة على يوتيوب، بعد مقاطع الفيديو لأغنيات "دي إن إيه"، و"قصيدة للأشياء الصغيرة"، و"حب مزيف"، و"مايك دروب"، و"آيدل"، و"داينامايت".