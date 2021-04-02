ⓒ Lambda256

تعرف على شركة كورية ناجحة. سنتعرف على شركة "لامدا Lambda256" التي تروج لاستخدام أوسع لتكنولوجيا "بلوك تشين"، وعنها يحدثنا مديرها التفيذي "بارك جي هيون".





معلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

شركة "لامدا 256"، "람다 256"، هي مزود لمنصة خدمة "بلوك تشينblockchain " القائمة على السحابة الإلكترونية. لقد كانت في السابق ذراعا بحثيا لشركة "دونامو Dunamu"، المشغل الرائد لتبادل العملات المشفرة في كوريا، وعنها انبثقت شركة "آب بيت Upbit" في مارس 2019. تستخدم الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى تقنية "بلوك تشين" خدمة "بلوك تشين" الخاصة بنا على الأنظمة السحابية بأسعار معقولة.

"بلوك تشين" هو نظام تستخدمه العملات المشفرة لتسجيل المعاملات، حيث تستخدم هذه التقنية لحماية المعاملات عبر الإنترنت من المتسللين. وهناك اهتمام متزايد بالعملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها بشكل حاد على مر السنين. ويرى المزيد من المستثمرين أنها مفيدة كأصول باعتبارها وجهة استثمارية جديدة. ومن السهل أن نفهم أن استخدام الشركات لتقنية بلوك تشين كان أقل نسبيا، بالمقارنة مع استخدام العملات المشفرة لها، ولكن شركة "لامدا" اتخذت قرارا جريئا لتطوير حلول بلوك تشين للشركات، اعتقادا منها بأن استخدام هذه التقنية وإمكانات نموها ستكون بلا حدود.

معلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

عندما يسمع الناس عن تقنية بلوك تشين، فمن المحتمل أن تكون العملات المشفرة هي الصورة الأولى التي تتبادر إلى أذهانهم. في الواقع، جوهر تقنية بلوك تشين هو الموثوقية. لقد تمت حوسبة العديد من الأنظمة هذه الأيام، ولكن لا يزال المشغلون البشريون يقومون بمعالجة البيانات. وفي محاولة لحل هذه المشكلة، تلجأ العديد من الشركات إلى تقنية بلوك تشين. فعند تداول الأسهم غير المدرجة، على سبيل المثال، يشعر الناس بالقلق من مشاكل مختلفة بما في ذلك الاحتيال الذي قد ينشأ من عدم استقرار نظام التشغيل، ولكن إذا تم تسجيل جميع المعاملات عبر تقنية بلوك تشين في دفاتر خاصة، سيمكن التحقق من كل المعاملات المفردة. تضمن بلوك تشين إجراء معاملات شفافة للأصول والعقارات وغيرها، بل وحتى حقوق الملكية الفكرية. في واقع الأمر، يمكن تطبيق تقنية بلوك تشين على مجموعة واسعة من المجالات، وليس فقط على العملات المشفرة.

أثبتت تقنية بلوك تشين أنها فعالة، وأن التكنولوجيا ذات الصلة قد نضجت. ونتيجة لذلك، يفكر عدد متزايد من الشركات في الاستفادة منها، ولكن لا يزال يوجد العديد من الحواجز، حيث إنه من الصعب تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة، وبناء نظامها البيئي وتطبيقها بفعالية. ولهذا السبب تخلت العديد من الشركات عن تطبيق بلوك تشين، مما أدى إلى ظهور خدمات لتسهيل تطبيق بلوك تشين. على سبيل المثال، اقترحت الشركات التي تمتلك تقنية بلوك تشين توفيرها في شكل خدمة، وهو ما يعرف باسم "بي إيه إيه إس BaaS" أي "بلوك تشين كخدمة"، حيث تكون خدمة منصة على مستوى المؤسسات مصممة لمساعدة الشركات على بناء بيئة بلوك تشين مستقرة. وقد قامت شركة "لامدا" بتطوير منصة خاصة بها في هذا الصدد تسمى "لونيفيرس".

معلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

باستخدام منصة "لونيفيرس Luniverse"، يمكن للمطورين بدء خدمات بلوك تشين الخاصة بهم بسهولة، على الرغم من أنهم قد لا يكونوا خبراء في بلوك تشين. توفر المنصة العديد من الميزات الإضافية لمعالجة أوجه القصور في تقنية بلوك تشين، كما توفر بروتوكولات متعددة بحيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من تقنية بلوك تشين بما يتناسب مع بيئتهم الخاصة. والأكثر من ذلك أن هذه الأداة ميسورة التكلفة، لأنها تستخدم نموذج "باي بِر يوز payperuse"، حيث يدفع العملاء فقط مقابل الخدمة التي يستخدمونها. في الواقع من الصعب جدا استخدام تقنية جديدة بدون مساعدة، ولذلك تقدم منصتنا الدعم الفني والخدمات الاستشارية بطريقة فعالة.

توفر منصة "لونيفيرس" بيئة يمكن من خلالها للشركات أن تتحد معا لتوليد تأثيرات التآزر. بمعنى آخر، تستخدم المنصة بلوك تشين كبنية أساسية، بحيث تتعاون الشركات المشاركة معا، وهو ما يختلف عما يسمى بالتعاون الرأسي الذي يركز على شركة معينة. حاليا، تشمل خدمات شركة "لامدا" المستندة إلى بلوك تشين والمتوفرة في السوق، كلا من: المصادقة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، والرعاية الصحية، ونظام نقاط المكافأة المتكامل. وتدير الشركات أنظمة نقاط المكافأة الخاصة بها، ويمكن للعملاء استخدام النقاط بطريقة محدودة فقط، ولكن باستخدام تقنية بلوك تشين، يمكن دمج النقاط التي تقدمها الشركات المختلفة بسهولة، وبالتالي يمكن للمستهلكين تحقيق أقصى استفادة من نقاط المكافأة، وعدم فقدانها، كما يمكن للشركات تأمين عملاء جدد، وزيادة ولاء العملاء الحاليين.

معلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

تحتل شركتنا موقعا متميزا في مجال "بلوك تشين كخدمة" في كوريا. تقدم الشركات العالمية مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"آي بي إم" هذه الخدمة، لكن أعمالهم تركز على البنية التحتية السحابية، حيث يشجعون الشركات الأخرى على تثبيت بلوك تشين لتوسيع أعمالهم السحابية. من ناحية أخرى، تقدم منصتنا خدمات شاملةتشمل حتى التطوير والتشغيل والصيانة. ولهذا السبب يبحث المزيد والمزيد من العملاء عن منصتنا. في الوقت الحالي، يستخدم أكثر من 2600 عميل خدماتنا، وندير أكثر من 150 خدمة تجارية، و نحن بصدد توسيع أعمالنا في الأسواق الخارجية. فعلى سبيل المثال، انضممنا إلى مشروع للعملات المشفرة في إندونيسيا للمساهمة في تحسين الخدمات المالية هناك.

اجتذبت شركة "لامدا" استثمارات بقيمة بلغت حوالى 6 ملايين دولار أمريكى فى يونيو من العام الماضى. وقد قامت الشركة باجتذاب استثمارات إضافية بقيمة 9 ملايين دولار مؤخرا، وسوف تنفق هذه الأموال في استكشاف الأسواق الخارجية وتأمين الموارد البشرية وتطوير المزيد من الخدمات. كما تخطط للكشف عن خدمة جديدة لتقنية بلوك تشين من شأنها أن تدعم أعمال الأصول الافتراضية للتجارة الإلكترونية والشركات المالية.

معلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

كان شاغلنا الأساسي هو كيفية جعل تقنية بلوك تشين الثمينة أكثر سهولة لكي يصل إليهاعامة الناس. أعتقد أن جهودنا ساهمت في توسيع تقنية بلوك تشين، ونحن نشهد بالفعل ذلك. وسوف نواصل بذل جهود متنوعة لتعزيز الاستخدام الأوسع لهذه التكنولوجيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التمويل والألعاب. هذا هو أهم هدف للشركة.

يقال إن تقنية بلوك تشين سوف تغير المستقبل. وعلى الرغم من ذلك، فإنها لا تزال غير مألوفة للكثير من الناس. من جانبها تأخذ شركة "لامدا" زمام المبادرة في جعل هذه التكنولوجيا الجديدة والصعبة تتغلغل في الحياة اليومية، ولذلك فإن لدينا توقعات كبيرة لمستقبل هذه الشركة الكورية، التي تحلم بأن تصبح في مستوى الشركات العالمية الكبرى.





ⓒ Lambda256