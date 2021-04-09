ابتكار جديد لتخيفض النفايات البلاستيكية في كوريا

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تسعى كوريا على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتخفيض النفايات من أجل حماية البيئة. وهذا هو حال البلدان الأخرى أيضا. لكن الإنجازات لم تكن ملحوظة كما كان متوقع في كوريا، بل أصبح استخدام المواد البلاستيكية أكثر نتيجة لانتشار فيروس كورونا. ولذلك ابتكر مواطن كوري اسمه "تشونغ" فكرة مبدعة لتخفيض استخدام المواد البلاستيكية. وهي بدلا من استخدام كوب للاستخدام مرة واحدة فقط، تشجيع المقاهي على تقديم المشروبات في كوب قابل لاستخدام عدة مرات. بحيث أن الزبون اذا أراد شراء فنجان قهوة أو شاي ويأخذه إلى خارج المقهى، يُمنح له كوبا قابل للاستخدام عدة مرات، بحيث يأخذه ثم يعيده في زياراته القادمة للمقهى. تم تسمية هذا الكوب بـ"Return me"، أي كوب الإعادة إلى المقهى. ولاستخدام هذا الكوب، يجب على الزبون الانضمام إلى "نادي بوتل"، مع تسجيل اسمه ورقم هاتفه فقط. والانضمام إلى عضوية هذا النادي بسيط وسهل. وبعد انتهاء الشرب، يمكنه إعادة الكوب إلى أي مقهى تابع لهذا النادي. حيث يوجد 11 مقهى في وسط العاصمة سيول حاليا، مما يمكن من اختيار اقرب مقهى من المنزل. والمقهى الذي يتلقى الكوب، ينظفه على أساس دليل التنظيف بعناية.

تجدر الاشارة الى أن هذه التجربة تم تنفيذها خلال فترة محددة، لكن حسب رئيس شركة "بوتل" الذي ابتكر هذه الفكرة، كانت النتيجة ناجحة إلى حد ما. لذلك من المهم تشجيع المزيد من المقاهي على المشاركة في هذه المحاولة لأنها ضرورية لحماية البيئة.

في هذا الصدد، كان رد فعل مستخدمي الخدمة إيجابيا، بسبب أنه يمكنهم إعادة الكوب حتى في وقت متأخر بعد إغلاق المقاهي، كما يمكنهم شراء مشروبات بسعر منخفض. خاصة أن الأكواب المستخدمة في المقاهي غير قابلة لإعادة الاستخدام بسبب مادتها المختلطة بالورق والمواد الكيمياوية الأخرى لمنع تسرب المشروبات. ولذلك فهي لا تُصنف كقمامة ورقية أو قمامة بلاستيكية. وبالتالي من الأفضل تقليل استخدام مثل تلك المواد غير القابلة لإعادة الاستخدام.