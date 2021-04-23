عدد مرات مشاهدة فيديو موسيقي لأغنية بلاك بينك يتجاوز مليار مرة





سجل الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بلاك بينك" بعنوان "كما لو كانت الأخيرة" إنجازا فائقا جديدا، حيث تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لهذه الأغنية مليار مرة ، ليكون رابع فيديو موسيقي للفرقة يتجاوز عدد مرات مشاهدته مليار مرة على يوتيوب.

وتم تسجيل هذا الإنجاز الجديد يوم الثالث والعشرين من أبريل بعد 3 سنوات و10 أشهر من الكشف عن الفيديو الموسيقي.