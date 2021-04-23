عدد مرات مشاهدة فيديو موسيقي لأغنية بلاك بينك يتجاوز مليار مرة

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2021-04-23
#أخبار الساحة الفنية l 2021-04-27
سجل الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بلاك بينك" بعنوان "كما لو كانت الأخيرة" إنجازا فائقا جديدا، حيث تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لهذه الأغنية مليار مرة ، ليكون رابع فيديو موسيقي للفرقة يتجاوز عدد مرات مشاهدته مليار مرة على يوتيوب.
وتم تسجيل هذا الإنجاز الجديد يوم الثالث والعشرين من أبريل بعد 3 سنوات و10 أشهر من الكشف عن الفيديو الموسيقي.
2021-04-23
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