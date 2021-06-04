(7) 말하지 말랬는데

Hyun-ju’s dad: 우리 딸 저녁 먹었어?

هل تناولتِ وجبة العشاء؟

Hyun-ju’s mom: 대표님이랑 술마셨대. 말하지 말랬는데.

قالت إنها تناولت العشاء مع مديرها في الشركة. ولكنها أخبرتني ألا أقول.

Dad: 왜 말하면 안 되는데요? 회사 기밀이야?

لماذا يجب ألا تقولي؟ هل هذا من أسرار الشركة؟

Do-kyum: 제가 대표를 싫어해서요.

لأنني أكره مديرها؟

Dad: 왜?

لماذا؟

Do-kyum: 그냥요. 저 먼저 일어날게요.

بلا سبب. سأغادر أولا.

Dad: 벌써 가게? 현주 금방 왔는데..

لماذا تغادر سريعا؟ لقد أتت هيونجو للتو.

Do-kyum: 작업이 밀려서요. 다음에 또 올게요.

لدي الكثير من العمل. سأتي مرة أخرى





شرح التعبير

يتكون التعبير من الآتي:

أولا، الفعل 말하다: "يتحدث " أو "يتكلم"

ثانيا، "지 말다": التي تضاف إلى الأفعال بغرض النهي، يعني "말하지 마" تعني لا تتحدث أو لا تقول. وأداة النفي "말다" تضاف إلى الأفعال بعد إضافة 지-

مثال: 말하지 말다 / 먹지 말다 ، وتستخدم لنهي الطرف الآخر عن فعل شيء، وقد تأتي أيضا بغرض الترجي والطلب وليس فقط النهي كما في

저 기다리지 마시고 식사 먼저 하세요.

أي لا تنتظرني وتناول طعامك أولا.

ثالثا، 랬는데: تضاف " 래" إلى الأفعال لتفيد أن المتحدث ينقل جملة أمر أو نهي أو ينقل قيامه هو بتوجيه أمر أو نهي إلى شخص آخر.

من الممكن تفكيك التعبير "말하지 말랬는데" إلى말하지 말라고 했는데أي أنه في التعبير أعلاه تم اختصار라고 했는데 إلى 랬는데...





شرح الأمثلة

والآن دعونا نرى كيف يُستَخدم التعبير

가.이거 말하지 말랬는데. 너 비밀 시켜야 한다.

أ. لقد أخبرتك ألا تخبر أحدا. يجب أن تحفظ السر.

나.알았어. 걱정하지 마. 다른 사람한테는 말 안 할게.

ب.حسنا، لا تقلق. لن أخبر أي شخص آخر.

가. 남자 친구랑 헤어진 거 아무한테도 말하지 말랬는데 왜 말했니?

أ.أخبرتك ألا تخبر أي شخص أنني انفصلت عن صديقي، لماذا قلت؟

나.미안해. 나도 모르게 말이 나왔어.

ب. أعتذر، خرج الكلام دون قصد.



