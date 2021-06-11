شادن مصطفى: تحديد الدافع وراء الدراسة في كوريا

الطالبة الأردنية "شادن مصطفى" درست اللغة الكورية في الجامعة، وجاءت إلى كوريا في عام 2017 حيث حصلت مؤخرا على الماجستير، وتقول في مقابلة مع القسم العربي إنها درست اللغة الكورية بناء على نصيحة من إحدى قريباتها التي وصفت اللغة الكورية بأنها جميلة.

وتقول شادن إن لديها خبرات متنوعة في مجال الترجمة الشفوية الفورية في كوريا، وكان أكثر مجال أثر فيها من بين تلك الخبرات، الترجمة للاجئين الذين يحتاجون إلى ترجمة دقيقة، مع وجود صعوبات كبيرة لدى أولئك اللاجئين الذين ليست لديهم دراية باللغة الكورية.

وعن سر إتقانها للغة الكورية حتى وصلت إلى المستوى السادس، وهو الأعلى، تقول شادن إنها ظلت تدرس اللغة والثقافة الكورية من خلال بذل جهد إضافي وتراكم مهارات اللغة تدريجيا، بالإضافة إلى مساعدة الأصدقاء الكوريين سواءٌ في الأردن، أو خلال وجودها حاليا في كوريا.

وتتحدث شادن عن كيفية حصولها على منحة دراسية في كوريا، حيث سألت زملاءها الأكبر وأساتذتها عن ذلك، كما بحثت على المواقع الحكومية ومواقع الجامعات الكورية على الإنترنت. وتقول إنه من المهم جدا للطالب الراغب في الدراسة في كوريا أن يحدد الدافع وراء الدراسة وما يريد أن يدرسه بالضبط، وكيف سيكون مستقبله بعد الدراسة. كما تتحدث شادن عن كيفية تأثرها بالدراسة في كوريا، وخططها المستبقلية بناء على قدراتها اللغوية الكورية الممتازة.

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