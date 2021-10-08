سانغ ريونغ سان بونِن كاراك / ديه نامو سوب / كاسا جوك جيسا

في عام 700 ميلادية، بعد فترةٍ بسيطةٍ من توحيد مملكة شيلا للمالك الكورية الثلاث، بنى الملك "شينمون" معبدًا بوذيًّا ضخمًا عرف باسم "غامنسا 감은사" على الساحل الشرقي لإحياء ذكرى والده الملك "مون مو" الذي قاد حروب توحيد الممالك الثلاث تحت لواء شيلا. وذات يوم، حدث شيء مذهل في الساحل قبالة المعبد. فقد ظهرت جزيرة من العدم، وفي وسطها وقفت شجرة خيزران ينقسم جذعها في الصباح ويلتحم مساء. وهكذا قرر الملكُ أن يذهب بنفسه ليتفقد تلك الجزيرة العجيبة، وهناك، يلتقي بتنين يخبره أن الجزيرة وجذع الشجرة العجيب عليها هي هدية أرسلها له والده الراحل. ثم أوصى التنين الملكَ الشاب أن يصنع آلة موسيقية من خشب الشجرة العجيبة ليعم السلام المملكة. وبالفعل، صنع الملك منها مزمارًا كان النفخ فيه يكفي كي تتراجع قوات العدو المهاجمة، ويأتي المطر في موسم الجفاف، ويتوقف المطر أثناء الفيضان، ويتوقف انتشار الأوبئة. وكان اسمُ هذا المزمار السحري هو "مانبا شيكجوك 만파식적". ورغم أن أحدًا لا يعرف كيف بدت "مانباشيكجوك" بالضبط، فإن الاعتقاد الشائع هو أنها كانت تشبه آلة الـ"ديغم"، وهي مزمار مصنوع من خشب الخيزران.

"سانغريونغ سان 상령산" هي الحركة الأولى ضمن مقطوعة من تسع حركات بعنوان "يونغ سان هويسانغ 영산회상"، وهي مقطوعة تعزف ببطء وهدوء. ونسخة اليوم عزفت بطريقة العزف الحر التي تخضع لتفسير العازف. وغالبًا ما يختار العازفون الـ"ديغم" أو الـ"بيري" لعزف المقطوعات الحرة، لأنها تتيح للعازف استعراض قدراته الموسيقية. وكثير من الآلات الموسيقية الكورية التراثية مصنوعة من خشب الخيزران، ومنها الديغم، والبيري، والسوغم، والدانسو، والتونغسو. ورغم أنها كلها آلات مصنوعة من نفس المادة، ولكن الصوت الصادر من كل منها يختلف ويتميز عن الآخرين، وذلك طبقًا لسمك الخشب المستخدم والتقنية المستخدمة لعزفها. وتتميز أخشاب الخيزران بسهولة تشكيلها إلى أدوات موسيقية لأنها مفرغة من الداخل، لكنها قوية وخفيفة الوزن في الوقت نفسه. وكان العلماء التقليديون يحبون الخيزران لمزاياه العديدة ولونه الأخضر الجميل. وأوراقه تظل محتفظة برونقها حتى في الشتاء، كما أن حركتها تصدر أصواتًا منعشة في الصيف.

كان النبلاء في الماضي يطلقون على الخيزران وأشجار الصفصاف وبراعم البرقوق "أصدقاء الشتاء البارد الثلاثة"، وذلك لأن الخيزران والصفصاف تظل خضراء حتى في منتصف الشتاء. أما براعم البرقوق فتزهر حتى في ثلوج الشتاء. وكان العلماء في الماضي يرون أنهم يجب أن يحافظوا على استقامتهم كما تحافظ هذه الأشجار على رونقها حتى في أصعب الظروف الجوية في الشتاء. ومقطوعتنا التالية هي أغنية من أغاني الكاسا بعنوان "جوك جيسا 죽지사". وأغاني الكاسا هي أغانٍ تتغنى بقصص طويلة على موسيقى البيري أو الهيغم أو الديغم. وأغنية "جوك جيسا" استوحيت من قصة ملك صيني قديم وزوجتيه. وعندما مات الملك المذكور أثناء ترحاله، بكت زوجتاه على رحيله بمرارة قبل أن تقفزا في النهر. ومنذ ذلك اليوم، بدأت أشجار الخيزران في تلك المنطقة تظهر بقاع حمراء على شكل دموع. أما أغنية اليوم، فلم تأخذ من القصة القديمة سوى عنوانها، وهي أغنية تتغنى بالمشاهد الجميلة والعادات الطريفة. يقول مطلعها: "السماوات والأرض لا تشيخ، والقمر يعتلي السماء دومًا. لقد مر مائة عام في هذا العالم الوحيد".





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة "سانغ ريونغ سان بونِن كاراك 상령산 푸는 가락" عزف "كيم جونغ-سنغ 김정승" على الديغم بطريقة العزف الحر.

- أغنية "ديه نامو سوب 대나무 숲" بصوت "جانغ ميونغ-صو 장명서".

- "كاسا جوك جيسا 가사 죽지사" غناء "لي دونغ-غيو 이동규".