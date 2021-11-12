افتتاح معرض خاص للتعريف بتاريخ صناعة السفن في كوريا

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افتتحت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية والمتحف الوطني للبحار معرضا خاصا بعنوان" جوسون، دولة بناء السفن" في متحف البحار في مدينة بوسان. وسوف يتم في هذا المعرض الذي سيستمر حتى السابع والعشرين من شهر فبراير من العام القادم إلقاء الضوء على تقنية بناء السفن الكورية التقليدية في عصر مملكة جوسون. وينقسم هذا المعرض إلى ثلاثة أقسام يتم فيها استعراض مختلف المعلومات ذات الصلة بما في ذلك مختلف نماذج السفن ولوحات الرسم والصور الفوتوغرافية. على سبيل المثال، في القسم الأول بعنوان "ثقافة السفن الحكومية" يتم تقديم سفن "بان اوك 판옥" و"السلحفاة" التي تم تطويرها استفادة من تجارب المعارك البحرية مع اليابان، وسفن "جو اون 조운" التي كانت تنقل حبوب الضرائب التي يتم جمعها في مختلف أنحاء البلاد إلى مخازن الأسرة الملكية، وسفن البعثات الوطنية التي تم إرسالها إلى اليابان 12 مرة. وفي القسم الثاني المعنون بـ"السفن التجارية التي تثري حياة الرعايا" يتم استعراض عدد من سفن صيد الأسماك التي تطورت تماشيا مع زيادة الطلب على الأحياء البحرية في نهاية عصر مملكة جوسون، وسفن "نُل 늘" التي كانت تنقل الأمتعة بين السواحل وأسفل وأعلى الأنهار إلى جانب القوارب التي كانت تطفو في الأنهار والبحار من أجل الاستمتاع بالمناطر الطبيعية الجميلة. أما في القسم الثالث والأخير بعنوان "جوسون والسفن الخشبية" فيتم فيه تقديم أماكن إصلاح السفن وأدوات إصلاحها وكيفية استخدامها في عصر مملكة جوسون. وقال "كيم تيه مان" مدير متحف البحار إنه يأمل في التأكيد على قيمة السفن الكورية من خلال التعريف بتاريخ بناء السفن في كوريا التي تمثل قوة متقدمة اليوم في مجال تكنولوجيا بناء السفن.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن زيارة هذا المعرض دون حجز مسبق بالتوازي مع تطبيق نظام العودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل. ووقت دوام المعرض هو من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء في أيام الأسبوع، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى السابعة مساء في نهايات الأسبوع مع إغلاق المعرض كل يوم اثنين.