اهتمام بثقافة صنع وتناول كعك الأرز طوك

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منذ العصور القديمة في كوريا، هناك ثقافة صنع وتناول كعك الأرز أي "طوك" وذلك كلما كان هناك عطلة أو حفلة. وتم مؤخرا تصنيف ثقافة "صنع كعك الأرز" في كوريا على أنها أصول ثقافية وطنية غير ملموسة. فقد أعلنت إدارة التراث الثقافي الكوري في الأول من هذا الشهر أنها ستخصص عملية "صنع كعك الأرز"، وهي عادة تقليدية في الحياة الكورية لصنع ومشاركة كعك الأرز، كممتلكات ثقافية وطنية غير ملموسة.

يُشار إلى أن كعك الأرز هو طعام مصنوع من دقيق الحبوب، وهناك طرق مختلفة لطهيه، مثل التبخير أو السلق في الماء أو القلي في الزيت. وهناك أكثر من 200 نوع من كعك الأرز مسجلة في الوثائق القديمة، مثل كتاب الطبخ في القرن الخامس عشر "سان غا يو روك 산가요록". حيث أنه منذ العصور القديمة، يصنع الكوريون كعك الأرز ويشاركونه في احتفالات الذكرى السنوية الكبرى مثل مرور مائة يوم على ميلاد طفل، أو حفلة عيد الميلاد الأول، أو في الأعياد مثل عيد رأس السنة الجديدة المسمى سول وعيد تشوسوك أي عيد الحصاد الكوري. على سبيل المثال، في كوريا، عند مرور مائة يوم على ولادة طفل، تقام حفلة عائلية لتمني أن يكبر الطفل بصحة جيدة. وفي هذا الوقت، يتم صنع كعك أرز أبيض يسمى "بيك سول غي" ومشاركته مع الآخرين، تعبيرا عن أمنيات العائلة في أن يكبر طفلهم مشرقا وبريئا مثل لون الأبيض. ومن التقاليد أيضا تناول "طوك غوك" أي شوربة كعك الارز الكوري التقليدي في يوم رأس السنة الجديدة لأنه يُعتقد أنها تمنح الناس حظا سعيدا في العام الجديد.

وبالإضافة إلى ذلك، كان يتم تقديم "كعك الأرز" كقربان في مختلف الاحتفالات والطقوس للصلاة من أجل رفاهية القرى. وبهذه الطريقة، لا تزال ثقافة صنع كعك الأرز ومشاركته قائمة، وتنتقل في شكل مشاركة كعك الأرز مع الجيران عند فتح شركة أو عند الانتقال. وقالت إدارة التراث الثقافي إن "طوك" هو طعام يصنعه الكوريون في كل الاحتفالات والمناسبات المختلفة التي يمرون بها طوال حياتهم ويشاركونه مع أفراد المجتمع. فهو طعام يرمز للثقافة الكورية المتمثلة في "المشاركة والاهتمام"، وأيضا طعام خاص يحقق الانسجام بين أفراد المجتمع. ولكن على الرغم من أن ثقافة صنع كعك الأرز قد تقلصت جزئيا بسبب انتشار ثقافة الطعام الغربي منذ نهاية القرن التاسع عشر، إلا أن ثقافة صنع كعك الأرز لا تزال موجودة. لقد تغيرت عادات الأكل لدى الكوريين خلال فترات التحديث والتصنيع. ومع ذلك، فإن ثقافة صنع كعك الأرز لكل عطلة وطقوس لم تختف، لكنها استمرت في إظهار خصائصها حسب المناطق. ويعتبر وجود مجموعة متنوعة من كعك الأرز التي تستفيد من الخصائص الجغرافية من سمات ثقافة كعك الأرز الكورية، لذلك يجب التعرف على "صنع كعك الأرز"، كأحد الأصول المهمة غير الملموسة، لفهم الثقافة الكورية.