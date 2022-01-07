محمود باك: أنا شخص عاطفي يفكر بقلبه





السيد/ باك صوك هان، واسمه العربي محمود، متخصص في اللغة العربية، ويقول إنه لم يكن مهتما باللغات الأجنبية بما في ذلك اللغة العربية، لكنه انجذب إلى شكل الحروف العربية وشعر بأن دراسة اللغة العربية تناسبه، وقد مرت دراسته للغة العربية بنقطة تحول عندما زار مصر ودرس فيها، حيث ساعده أستاذه الدكتور سيد عبد الله على تطوير مهاراته اللغوية وأيضا تطوير شخصيته من خلال علاقة شبيهة بعلاقة الأب والابن. ونظرا لتفوقه، فقد تم اختياره مؤخرا ضمن أكاديمية النخبة في قطر، وهي برنامج ينظمه مركز مناظرات قطر الذي يساعد الأعضاء على تعزيز مهاراتهم في التحكيم والتدريب في مجال المناظرات، وإنشاء أندية للمناظرات في بلدانهم. وفي مقابلة مع القسم العربي، يشرح محمود باك الشروط لاختيار الأعضاء، ويقول إنه شارك في بطولتين دوليتين للمناظرات باللغة العربية. كما يحكي عن ذكرياته في مشاركته في المناظرات، وأبرزها فوز فريق كوري على فريق قطري في مناظرات باللغة العربية.









ويشير مجمود باك إلى أن من بين الفروق بين أسلوب العرب والكوريين في المناظرات أن العرب يهتمون أكثر بالبلاغة أو شكل الجملة، بينما يركز الكوريون أكثر على نقل المضمون بشكل أسهل.

وحول استعماله لمهارات المناظرة في حياته اليومية يقول إنه شخص عاطفي يفكر بقلبه، وأن أسلوب المحاورات والنقاش قد تغير مع حبيبته بعد أن تعلم أسلوب ومهارات المناظرة، حيث صارا يطبقان تلك المهارات في النقاش بينهما.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



