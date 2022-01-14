الطب التقليدي في كوريا الشمالية

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الطب الكوري التقليدي يسمى "طب كوريو" في كوريا الشمالية. وبينما يُمارس الطب التقليدي بشكل منفصل عن النوع الغربي في كوريا الجنوبية، فإن نمطي الطب المختلفين متشابكان منذ فترة طويلة في كوريا الشمالية، وبالتالي تختلف الكوريتان اختلافا كبيرا في نظام الطب التقليدي.





طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

في كوريا الشمالية، تخرجت في كلية "طب كوريو" في جامعة "تشونغ جين" الطبية، وعملت كطبيبة واختصاصية أطفال وباحثة. قد يتساءل الكثير من الناس كيف يمكن لشخص تخصص في الطب الشرقي أن يعمل كطبيب باطني وطبيب أطفال، ولكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظام التعليم الطبي في كوريا الشمالية. بعد مجيئي إلى كوريا الجنوبية، وجدت أن مسيرتي الأكاديمية في كوريا الشمالية لم يتم الاعتراف بها في الجنوب. لذلك التحقت بكلية الطب الشرقي ودرست هناك لمدة أربع سنوات. أنا أمارس الطب الشرقي منذ عام 2009. وقد تغيرت اللوائح ذات الصلة الآن، ويتم السماح لأولئك الذين عملوا كأطباء وأطباء أسنان وممرضات في كوريا الشمالية بإجراء امتحان الدولة في كوريا الجنوبية دون الحاجة إلى الالتحاق بكليات الطب أو التمريض في الجنوب.





يبدو أن لدى الكوريتين أنظمة تعليم طبي مختلفة. فالطب التقليدي أو الشرقي كان يشار إليه لوقت طويل على أنه الطب الشرقي في كوريا الشمالية قبل أن يتم تغيير اسمه إلى طب كوريو في عام 1993. كما تم تغيير اسم أطباء الطب الشرقي إلى أطباء كوريو، بينما أطلق على الأعشاب الطبية الشرقية اسم أعشاب كوريو.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

كان هناك وقت غيرت فيه كوريا الشمالية أسماء كليات الطب وكليات المعلمين. وبالمثل، تم تغيير اسم الطب الشرقي إلى طب كوريو. أتخيل أن كوريا الشمالية كانت تعتقد أن مملكة كوريو كانت أكثر الممالك ازدهارا في شبه الجزيرة الكورية. اقترحت كوريا الشمالية ذات مرة تأسيس جمهورية كوريو الفيدرالية الديمقراطية في شبه الجزيرة الكورية. من خلال إحياء تقاليد الطب الكوري ولفت الانتباه إلى فترة كوريو المزدهرة، ربما أرادت كوريا الشمالية التركيز على الطب الكوري التقليدي الخاص بها.





يقول العديد من المحللين إن كوريا الشمالية أولت اهتماما للطب التقليدي من أجل استكمال الموارد الطبية غير الكافية. وقد يكون هذا هو الحال، لكن كوريا الشمالية تعتبر الطب التقليدي أحد الدعائم الأساسية للطب إلى جانب الطب الغربي.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

منذ تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، اعتبرت كوريا الشمالية الطب التقليدي سمة مهمة لنظام الرعاية الصحية في البلاد. ففي فبراير 1946، أعلنت اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية عن برنامج من 20 نقطة، ينص على أن الدولة تدير الصحة العامة بشكل مباشر. بدأت كوريا الشمالية في تغطية الطب الشرقي في مشروعات الرعاية الصحية العامة التي تنفذها في عام 1947، وأعلنت عن قواعد الأهلية المتعلقة بممارسي الطب الشرقي في عام 1954، كما طلبت من ممارسي الطب الغربي تلقي تعليم حول الطب التقليدي في عام 1957، أي أنه تم دمج الطب الشرقي رسميا في النظام الطبي في البلاد. ركز قانون الصحة العامة الذي سُن في الثمانينيات بشكل كبير على البحث في الطب التقليدي وإنتاج الأعشاب الطبية.





أنشأت كوريا الشمالية قسم الطب الشرقي في جامعة بيونغ يانغ الطبية في عام 1960. وبعد ذلك، أنشأت أقساما مماثلة في كليات الطب في كل مقاطعة حتى السبعينيات من القرن الماضي لتدريب أطباء الطب الشرقي. الدكتورة "كيم " تشرح نظام التعليم الطبي في كوريا الشمالية بمزيد من التفصيل.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

العديد من الجامعات في كوريا الجنوبية لديها كليات طبية خاصة بها، في حين أن كلية الطب نفسها هي جامعة شاملة في كوريا الشمالية. يوجد في الجامعات الطبية في الشمال أقسام مختلفة مخصصة للطب الغربي وطب كوريو وطب الأسنان والصيدلة، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات. بمعنى آخر، لا توجد كلية منفصلة للطب الشرقي في الشمال. حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي، كان طلاب الطب في كوريا الشمالية يأخذون عاما واحدا في دورة الطب الأوليّة، تليها دورة دراسية رئيسية مدتها ست سنوات. يتعلم طلاب الطب التقليدي عن الطب الغربي على نطاق واسع لدرجة أنه يمكنهم حتى إجراء جراحات. في الوقت الحاضر، يدرس طلاب الطب لمدة ست سنوات، ويكملون دورة طبية لمدة عام واحد ومقررا رئيسيا لاحقا مدته خمس سنوات.





تختلف مناهج كلية الطب في كوريا الشمالية عن مناهج كوريا الجنوبية. فعلى عكس كوريا الجنوبية، لا يوجد في الشمال امتحان رسمي للترخيص الطبي. وبدلا من ذلك، يتعين على طلاب الطب الكوري الشمالي إجراء اختبار تخرج صعب للغاية، ويتعين أن يستوفوا بعض المتطلبات حتى للتقدم لامتحان التخرج. هذا يعني أنه قد لا يُسمح لهم بالتقدم للامتحان حتى بعد إكمال الدورة الدراسية في الجامعة. عند الحديث عن المتطلبات، يتعين عليهم ترجمة كتاب من 300 صفحة مكتوب بلغة أجنبية، والمساعدة في الولادة في عشر مناسبات مختلفة كطبيب مساعد، وتنفيذ ممارسات علاجية سريرية لمدة ستة أشهر قبل التخرج، وتقديم تقرير في هذا الشأن. ومن المهم أيضا أن يكملوا دورة الطب العسكري.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

في أثناء دراسة الطب العسكري، يتعلم الطلاب كيفية إنقاذ وعلاج الجرحى في زمن الحرب. يمكن للطلاب التحضير لامتحان التخرج فقط بعد الانتهاء من دورة الطب العسكري. هذا الموضوع صعب وممل للغاية، فهو يُعلم كيفية التعامل مع الأضرار التي تسببها الأسلحة النووية والكيميائية والحيوية. من المفترض أن يقوم الطلاب بإجراء اختبار حول السرعة التي يجب أن يتم بها نقل مريض الكسر وكيفية علاج المريض. في الاختبار، يحمل الطلاب مريضا على نقالة. إذا وصلوا إلى الوجهة في الوقت المناسب، فإنهم يجتازون الاختبار. قد يبدو الأمر ممتعا ولكنه صعب أيضا. إذا فشل الطلاب في اجتياز دورة الطب العسكري، فلا يمكنهم التقدم لامتحان التخرج، على الرغم من أنهم أكملوا الدورة الدراسية في كليتهم. هذا هو سبب أهمية الطب العسكري. أتذكر أن طلاب الطب كانوا يؤدون الخدمة العسكرية بالفعل، ويرتدون الزي العسكري، ويتمرنون على كيفية إعادة الجنود الجرحى إلى خلف خطوط المواجهة، ويتعلمون كيفية اتخاذ إجراءات الطوارئ. من خلال تدريب مثل هذا، يمكن إرسال طلاب الطب في كوريا الشمالية إلى مناطق الحروب في حالات الطوارئ. بالنظر إلى الماضي، أعتقد أن هذا النظام نتيجة للواقع المحزن للانقسام الوطني.





في كوريا الجنوبية، يمكن لأولئك الذين يجتازون امتحان الترخيص الطبي الحكومي ممارسة الطب، حيث يخدمون في فترة تدريبهم في المستشفيات المعينة ويختارون فرعا معينا من الطب الذي يريدونه. وبعد أن يكملوا دورة الإقامة الخاصة بهم ويجتازوا اختبار التأهيل، يصبحون أطباءً متخصصين. ولكن هذا ليس هو الحال في كوريا الشمالية.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

يمكن لأطباء الطب التقليدي في كوريا الشمالية أيضا ممارسة الطب الغربي، ولكن ليس العكس. لا أعرف لماذا، ولكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام. بعد أن درست طب كوريو، تم إرسالي إلى قسم الطب الباطني. عملت كطبيبة لمدة ست سنوات قبل أن يتم نقلي إلى قسم طب الأطفال. في الشمال، لا يُسمح للأطباء باختيار التخصص بأنفسهم. بدلا من ذلك، يُطلب منهم العمل في أقسام معينة. في ظل النظام الطبي الكوري الشمالي، يتم الجمع بين الطب التقليدي والطب الغربي لعلاج المرضى. إذا كان المريض يعاني من عسر الهضم على سبيل المثال، يقوم الطبيب بإعطاء المريض بعض الحبوب، ولكن يعالجه أيضا بالوخز بالإبر أو الكي. نظرا لأن الأطباء يستخدمون الأساليب التقليدية والغربية للشفاء، فقد يقوم أطباء الطب الشرقي بإعطاء المرضى حقنة وريدية ويصفون لهم مضادات حيوية وأدوية مضادة للالتهابات، بل وحتى بعض المسكنات المخدرة مثل المورفين.





وحتى بعد أن يصبحوا أطباء، يتعين على الأطباء الكوريين الشماليين إجراء اختبار التأهيل بشكل منتظم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالقلق.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

من المفترض أن يخضع الأطباء الكوريون الشماليون لامتحان التأهيل كل ثلاث سنوات. إذا فشلوا في اجتياز ذلك الامتحان، يتم إلغاء رخصتهم الطبية. يحصل خريجو كليات الطب على الدرجة السادسة. ومن خلال إجراء اختبار التأهيل الذي يتم كل ثلاث سنوات، فإنهم إما يحافظون على الدرجة أو يرفعونها. طبعا امتحان رفع الدرجة أصعب من امتحان المحافظة على الدرجة. إذا حصل الأطباء على درجة أعلى، سيمكنهم الحصول على زيادة في الراتب والترقية. لهذا السبب يدرس الأطباء بجد ويبذلون قصارى جهدهم للحصول على درجات أفضل.

حددت كوريا الشمالية أشهر أبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر كفترات لزراعة الأعشاب الطبية، وهو ما شجع الناس على زيادة إنتاج الأعشاب في جميع أنحاء البلاد. فبعد انهيار الكتلة الشرقية والانكماش الاقتصادي الشديد في كوريا الشمالية في التسعينيات، وجدت كوريا الشمالية صعوبة في تأمين الأدوية التي كانت غالبا ما تستوردها. ومن أجل تشجيع زراعة الأعشاب، بدأت كوريا الشمالية في تطبيق قانون خاص بالأعشاب. ومن أجل تأمين المزيد من الموارد الطبية، تلزم كوريا الشمالية الأطباء ومسؤولي الرعاية الصحية بجمع الأعشاب من البرية.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

في الأساس، يكون مركز إدارة الطب الشرقي هو المسئول عن زراعة الأعشاب، ولكن الأعشاب التي توفرها الدولة تعتبر غير كافية. ظلت كوريا الشمالية توصي العيادات المحلية بمعالجة المرضى بالأعشاب التي جمعوها بأنفسهم. لكن هذه ليست مهمة سهلة. في كل ربيع وخريف، يتعين على جميع العاملين في المستشفيات تلبية حصصهم من الأعشاب، سواءٌ كانوا أطباء أم لا. هذه السياسة صارمة للغاية، وليس هناك استثناء. مديرو المستشفيات، وأمناء الحزب، والعاملون في تشغيل الغلايات والطهاة في كافتيريات المستشفيات، كلهم يجمعون الأعشاب من الجبال، ويقومون بجمع وغسل وتجفيف الأعشاب وإخضاعها لأداء حصص عملهم.





وفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للطب الشرقي في كوريا الجنوبية في عام 2020، فإن معظم المستشفيات الشمالية تستخدم طب كوريو. في العيادات الصغيرة على وجه الخصوص، يمثل طب كوريو نسبة 70% من العلاج. يصعب على كوريا الشمالية استيراد المعدات الطبية والأدوية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها وإغلاق الحدود الناجم عن جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، فإنها تعتمد بشكل أكبر على الطب التقليدي. ومن ناحية أخرى، عقد المعهد الوطني لتطوير الطب الكوري والمعهد الكوري للتوحيد الوطني في كوريا الجنوبية مؤتمرا أكاديميا في أواخر العام الماضي، اتفق فيه المشاركون على أن الطب التقليدي هو تراث مشترك للكوريتين.

طبيبة الطب الشرقي" كيم جي أون":

في الأساس، تشترك الكوريتان في العديد من عناصر الطب التقليدي بشكل عام، على الرغم من أنهما قد تستخدمان مصطلحات مختلفة وتعملان بأنظمة مختلفة. أعتقد أن تفشي أي مرض في كوريا الشمالية ليس مشكلة لكوريا الشمالية وحدها، حيث يمكن أن يؤثر على كوريا الجنوبية أيضا. ولذلك أعتقد أنه من الضروري أن يتوصل الجانبان إلى بعض الأفكار من أجل التعاون الهادف لتحسين البنية التحتية الطبية والرعاية الصحية في كوريا الشمالية. إذا نما الأطفال الكوريون الشماليون الصغار ليصبحوا مواطنين أصحاء في العقود القادمة، فأنا على يقين من أن ذلك سوف يكون له تأثير إيجابي على كوريا الجنوبية أيضا.





ظلت كوريا الشمالية تروج لطب كوريو باعتباره طبا تقليديا وطنيا، لكن بعض الخبراء يقولون إنه من الملح إدخال بعض العناصر الحديثة إليه والتحقق من سلامته. ومن المعروف أن الطب الشرقي في كوريا الجنوبية وطب كوريو في كوريا الشمالية ينموان من نفس الجذر. ولذلك من المتوقع أن تساهم التبادلات الثنائية في هذا المجال بشكل كبير في استعادة العلاقات المتعثرة بين الكوريتين.