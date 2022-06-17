فروميس-9 تصدر خامس ألبوم مصغر الأسبوع القادم

واي جيه: من عاشر قوما أربعين يوما
2022-06-17
#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-20
ستعود فرقة "فروميس-9" قريبا.
وأعلنت وكالة "بليديس" الترفيهية أن الفرقة ستصدر ألبومها المصغر الخامس بعنوان "من صندوق تذكارنا" يوم السابع والعشرين من يونيو الجاري.
وستشارك المطربة "جي هون" أصغر عضوة في الفرقة، والتي كانت في راحة مؤقتة في الأنشطة التي ستمارسها الفرقة مع إصدار الألبوم الجديد.
وتبين أن الفيديو الموسيقي للألبوم الجديد تم تصويره في إسبانيا.
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-17
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