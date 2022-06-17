الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

فروميس-9 تصدر خامس ألبوم مصغر الأسبوع القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-20

من أغانى القمة

ⓒPLEDIS Entertainment

ستعود فرقة "فروميس-9" قريبا.

وأعلنت وكالة "بليديس" الترفيهية أن الفرقة ستصدر ألبومها المصغر الخامس بعنوان "من صندوق تذكارنا" يوم السابع والعشرين من يونيو الجاري.

وستشارك المطربة "جي هون" أصغر عضوة في الفرقة، والتي كانت في راحة مؤقتة في الأنشطة التي ستمارسها الفرقة مع إصدار الألبوم الجديد.

وتبين أن الفيديو الموسيقي للألبوم الجديد تم تصويره في إسبانيا.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;