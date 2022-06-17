المطرب كيم جيه جونغ يطلق جولة آسيوية في سبتمبر

واي جيه: من عاشر قوما أربعين يوما
2022-06-17
#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-20
أعلنت وكالة "سيجيس" الترفيهية أن المطرب "كيم جيه جونغ" سيحري لقاءات مع معجبيه في ماليزيا وتايلاند ضمن جولته الآسيوية التي ستنطلق بحفل سيقام في سيول خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر القادم.
وسيقيم المطرب "كيم" حفلا في كوالالمبور بماليزيا يوم الثالث والعشرين من سبتمبر وحفلا آخر في بانكوك بتايلاند يوم الثامن من أكتوبر القادم.
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-17
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