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المطرب كيم جيه جونغ يطلق جولة آسيوية في سبتمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-20

من أغانى القمة

ⓒC-JeS Entertainment

أعلنت وكالة "سيجيس" الترفيهية أن المطرب "كيم جيه جونغ" سيحري لقاءات مع معجبيه في ماليزيا وتايلاند ضمن جولته الآسيوية التي ستنطلق بحفل سيقام في سيول خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر القادم.

وسيقيم المطرب "كيم" حفلا في كوالالمبور بماليزيا يوم الثالث والعشرين من سبتمبر وحفلا آخر في بانكوك بتايلاند يوم الثامن من أكتوبر القادم.

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