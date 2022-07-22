هيئة التشجير الكورية تطلق مشروع إنشاء أطول طريق للمشي

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من المتوقع أن يتم قريبا في كوريا إنشاء طريق مثل كامينو دي سانتياغو. فقد قررت هيئة التشجير الكورية إنشاء طريق "دونغ صو 동서" للتمشي الذي يبلغ طوله ثمانمائة وتسعة وأربعين كيلومترا اعتبارا من هذا العام وحتى عام ألفين وستة وعشرين. وسوف يربط هذا الطريق جزيرة "آن ميون 안면" في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ الواقعة في جنوب غرب البلاد، بمدينة "اول جين 울진" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ الواقعة في جنوب شرق البلاد. كما سيتم ربط العديد من طرق المشي القائمة حاليا وإنشاء المزيد منها. ومن المتوقع أن يتم إنفاق حوالي ستين مليار وون أي حوالي ثمانية وأربعين مليون دولار على إنشاء طريق "دونغ صو". وأكد رئيس هيئة التشجير "نام صونغ هيون 남성현" على أن الهيئة تستهدف بناء طريق ممتاز من غابات الأشجار ليرتادها المواطنون الكوريون والسياح الأجانب أيضا، مثل طريق كامينو دي سانتياغو في إسبانيا. وأوضح أن معظم أماكن طريق "دونغ صو" عبارة عن طرق غابات وضفاف جداول وأنهار، مشيرا إلى أن الطريق سيضم عددا من الطرق التي تتم فيها زراعة الكثير من أشجار الصنوبر الجميلة. ومنها طريق أشجار الصنوبر في مدينة أول جين الذي يتم فيها زراعة حوالي ثمانين ألف شجرة صنوبر تتجاوز أعمارها مائتي عام. وأضاف رئيس الهيئة أن الطريق سيضم عددا كبيرا من المعالم التاريخية والدينية.

علاوة على ذلك، تخطط الهيئة الكورية لإنشاء حوالي عشرين ألف كيلومتر من طرق غابات الأشجار بحيث تزيد عدد طرق الغابات الوطنية ليبلغ خمسة عشر طريقا من أجل وضع شبكة تربط طرق الغابات المنتشرة في أرجاء البلاد. كما تنوي تصنيف الطرق إلى خمسة أنواع حسب درجات الصعوبة من أجل مساعدة المواطنين في استخدامها على نحو مناسب لحالاتهم الصحية، بالإضافة إلى تعيين حوالي ألف وخمسمائة موظف لإدارة طرق الغابات. وأعرب رئيس الهيئة عن أمله في مساعدة المواطنين في اكتشاف الحياة اليومية الجديدة وقيمة الحياة السعيدة في طرق الغابات المختلفة.