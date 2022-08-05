عرض للتيكوندو في الرباط احتفالا بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الكورية المغربية

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قالت وزارة الخارجية الكورية مؤخرا إنه تم تقديم عرض للتيكوندو في العاصمة المغربية "الرباط" احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والمملكة المغربية.

حيث قدمت فرقة "كي تايغرز" عرضا خاصا يتم فيه الجمع بين الكي بوب ورياضة التيكوندو، على مسرح الملك محمد الخامس في الرباط يوم الـ29 من الشهر الماضي، بحضور حوالي ألف مشاهد من المغربيين.

وبهذه المناسبة قال سفير الدبلوماسية الرسمية بوزارة الخارجية الكورية "لي سانغ هوا " الذي زار المغرب بمناسبة تلك الفعاليات، إنه أحس بالإقبال الكبير على الثقافة الكورية، متعهدا بالسعي لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون السياسي بين البلدين.

كما استعرض السفير لي أيضا مختلف الانجازات البارزة في الدبلوماسية بين البلدين. ومنها اكتشاف هوية الجندييْن المغربيين اللذين قُتلا في أثناء مشاركتهما في الحرب الكورية ضمن القوات الفرنسية تحت قيادة قوات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن السفارة الكورية في الرباط قد تمكنت من التأكد من هوية الجنديين العام الماضي. والآن يرقد جثمانا الجنديين في مقبرة السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق كوريا.

وفي شهر يونيو الماضي، قامت السفارة المغربية في سيول بفعالية غرس شجرتين من الزهرة الوطنية الكورية "مو كونغ هوا" أو "الشارون" في مقر السفير المغربي في سيول تكريسا لتضحيات الجنديين.

الجدير بالذكر أن المغرب هي أول دولة فتحت فيها كوريا بعثة دبلوماسية في القارة الأفريقية، حيث اتفق البلدان على إقامة العلاقات الدبلوماسية في شهر يوليو من عام 1962، ثم افتتحت السفارة الكورية في شهر سبتمر في نفس العام.