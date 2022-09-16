المسلسل الكوري لعبة الحبار يفوز بجائزتي إيمي لأفضل ممثل وأفضل مخرج في

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فاز الممثل الكوري "لي جونغ جيه" الذي لعب دور البطولة في مسلسل نتفلكيس "لعبة الحبار"، بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز "إيمي" الأمريكية المرموقة. وأقامت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم التلفزيون الدورة الـ74 لحفل توزيع الجوائز في مسرح "مايكروسوفت" في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة في الساعة التاسعة من صباح اليوم حسب توقيت كوريا، حيث اختارت الممثل لي ليحصل على تلك الجائزة الثمينة في مجال المسلسلات الدرامية.

وبهذه المناسبة أعرب لي عن رغبته في تقاسم هذه السعادة مع الشعب الكوري. كما حصل مخرج المسلسل "هوانغ دونغ هيوك" على جائزة أفضل مخرج في الحفل، ليصبح الأول من بين مخرجي المسلسلات غير الناطقة بالإنجليزية. وقال في كلمة ألقاها بمناسبة حصوله على الجائزة إن الناس يقولون إنني صنعت تاريخا لكنني أعتقد أننا جميعا صنعنا التاريخ معا. وأضاف أنهم يقولون إن مسلسل "لعبة الحبار" أصبح أول مسلسل غير ناطق بالإنغليزية يفوز بالجائزة في التاريخ، وأتمنى ألا تكون هذه الجائزة هي الأخيرة، مشيرا إلى أنه سوف يعود إلى الجمهور بالجزء الثاني من المسلسل.