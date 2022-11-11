كوريا تقدم 500 ألف دولار لتنفيذ مشروع تركيب نظام للطاقة المتجددة في مدينة زحلة بلبنان

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وقعت كوريا الجنوبية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية بقيمة 500 ألف دولار لتنفيذ مشروع يتضمن تركيب نظام للطاقة المتجددة للمرافق التي تقدم خدمات عامة في مدينة زَحْلَة بلبنان.

وأقيم حفل توقيع هذه الاتفاقية في السفارة الكورية في بيروت شارك فيه السفير الكوري لدى لبنان "بارك إيل"، ومديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان "تاينا كريستيانسين"

وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات البلدية والاجتماعية من خلال توفير وتركيب حلول الطاقة المتجددة" الذي يتيح تأمين الخدمات الاجتماعية والأساسية لسكان مدينة زَحْلَة.

وسيتم تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح مِرْفَقَيْنِ عَامَّيْنِ في زَحْلَة، وهما مستشفى تل شيحا ومحطة ضخ المياه التي تديرها مؤسسة مياه البقاع، وذلك لتوليد إمدادات طاقة ثابتة وموثوقة خلال النهار لتشغيل إمدادات المياه.

وسيُمَكِّنُ المشروع أيضا من تركيب إنارة تعمل بالطاقة المتجددة في شوارع زحلة لضمان السلامة العامة.

وشدد السفير الكوري "بارك" على التزام الحكومة الكورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مواجهة التحديات التي تعاني منها الفئات الأكثر ضعفا في لبنان. وقال إن كوريا الجنوبية تقف دائما إلى جانب الشعب اللبناني في جهوده من أجل السلام والاستقرار والازدهار، وستساهم في تعافي لبنان وإعادة تأهيلها وبناء قدراتها.