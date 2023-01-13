وكالة واي جي تكشف عن هوية أول عضوة في فرقتها النسائية الجديدة بيبي مونستا

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قامت وكالة "واي جي" الترفيهية بالكشف عن هوية أول عضوة لفرقتها الجديدة "بيبي مونستا".

وفي الفيديو التشويقي الذي نشرته الوكالة في موقعها الرسمي للتواصل الاجتماعي يوم الثاني عشر من يناير تحت عنوان "بيبي مونستا – هارام"، تقوم العضوة "هارام" بأداء أغنية "ليت مي لوف يو" للمطربة الأمريكية "ماريو" بإحساسها الخاص.

وقالت وكالة "واي جي" إن المطربة "هارام" البالغ من العمر 15 عاما هي أول عضوة لفرقة "بيبي مونستا".

وستقوم الوكالة بالكشف عن هويات العضوات الست الأخريات واحدة تلو الأخرى عبر الفيديوهات التشويقية.