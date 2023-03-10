استمرار انتشار الثقافة الكورية في العالم يعزز الاهتمام بالمأكولات الكورية

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مع اكتساب المحتويات الثقافية الكورية شعبية في الخارج، تزداد شعبية الطعام الكوري أيضا، ففي الولايات المتحدة، فأن طبق "طوك بوكي" الذي يعد أحد أطعمة الشوارع في كوريا، يكتسب شعبية كبيرة مؤخرا. ففي الثالث من هذا الشهر، قالت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي سي"، إنّ مبيعات طوك بوكي من نوع مجموعة الوجبات قد زادت بسرعة في محلات السوبر ماركت الكبيرة ومراكز التسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. وأوضحت إن بي سي أنه بفضل شعبية طوك بوكي، فإن عدد المطاعم المتخصصة في طوك بوكي آخذ في الازدياد أيضا.

في السابق، في الولايات المتحدة، اختارت نجمة هوليوود الممثلة غوينيث بالترو "بيبيمباب"، وهو عبارة عن طبق من خلطة الأرز مع الخضروات واللحوم، كطبق مفضل في عام 2009، مما لفت الانتباه. في ذلك الوقت، في برنامج تلفزيوني يكشف عن خبرة نجوم هوليوود في إنقاص الوزن، كشفت النجمة الأمريكية الشهيرة غوينيث بالترو أنها فضلت البيبيمباب على الطراز الكوري باعتباره سر الحفاظ على جسدها النحيف. فبدأ البيبيمباب، المتفوق من الناحية الغذائية، في جذب الغربيين كغذاء صحي جيد لاتباع نظام غذائي. وفي الوقت نفسه، حللت إن بي سي أن "انتشار الثقافة الشعبية الكورية ساعد في تسريع الاهتمام بالمأكولات الكورية الأكثر تنوعا". وكمثال على ذلك، أوضحت إن بي سي أن الاهتمام بطوك بوكي، قد ازداد بسرعة على خدمات الشبكات الاجتماعية بعد نشر صورة "جي مين"، عضو فرقة "بي تي إس" الغنائية الشهيرة، وهو يأكل طوك بوكي في سوق دونغ ديه مون في سيول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي ذلك الوقت، بفضل جي مين، تم الترويج لطوك بوكي في جميع أنحاء العالم. وحسبما ذكرت إن بي سي، فقد تم افتتاح ما يسمى بـ"المطعم المتخصص في طوك بوكي" لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي في نيويورك، وصارت حمى طوك بوكي ساخنة للغاية لدرجة أنه وسّع سلسلته في فبراير من هذا العام.

يُشار الي أن هذا المطعم يقدّم خدمة حيث يختار الضيوف بحرية نوع كعك الأرز والصلصات التي يريدونها في ركن على طراز البوفيه. ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الصلصات مثل صوص سبايسي روزيه، وصلصة الكاربونارا الكريمية التي تناسب أذواق الناس هناك، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من كعك الأرز مثل كعكة أرز البطاطا الحلوة وكعكة الأرز بالقمح. يُذكر أن تناول طوك بوكي الحار أصبح شائعا جدا بين جيل الشباب، حيث يتم نشر "تحدي طوك بوكي" على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم بعد إنشاء مطاعم متخصصة في بيع هذا النوع من طوك بوكي الكوري في الولايات المتحدة.

في هذا الصدد، قال المدير العام للمطعم إنه توجد مطاعم مماثلة بالفعل في بعض البلدان الآسيوية الأخرى، لكن هذا يعتبر مفهوما جديدا في الولايات المتحدة، ولذا يبدو أن الأجيال الشابة في الولايات المتحدة يجبونه جدا. يُشار الي أن هناك العديد من أنواع طوك بوكي. والكوريون لا يستخدمون صلصة معجون الفلفل الحار فقط عند تناوله، ولكن يمكنهم صنع طوك بوكي بمجموعة متنوعة من النكهات اعتمادا على نوع كعكة الأرز أو الصلصة المستخدمة.