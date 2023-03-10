الصليب الأحمر الكوري يتخذ إجراءات عاجلة لمساعدة المنكوبين في سوريا وتركيا

ⓒ Korean Red Crossقالت مؤسسة الصليب الأحمر الكورية أمس إنها عقدت الاجتماع الأول للجنة مراجعة تنفيذ التبرعات المالية الخاصة لمساعدة منكوبي الزلزال الكبير في تركيا وسوريا. وقررت استخدام خمسة وعشرين مليار وون، أي حوالي عشرين مليون دولار، من بين ثلاثين مليار وون من التبرعات التي تم جمعها حتى الثامن من هذا الشهر. وتنوي إنفاق خمسة وعشرين مليار وون على دعم المنكوبيين في تركيا، وخمسة مليارات وون على دعم المنكوبين في سوريا. ومن المتوقع أن تستخدم ستة عشر مليارا وخمسمائة مليون وون في إنشاء ألف حاوية للإقامة للمنكوبين المقيمين في المخيمات، وستة مليارات ومائتي مليون وون في أنشطة الدعم السريع الخاصة بالإطعام ومركبات الطعام والغسيل والإنقاذ وغيرها. كما يُتوقع أن تستخدم مليارا وستمائة مليون وون في إعادة إعمار منشآت التبرع بالدم والمنشآت ذات الصلة، وكذلك تقديم خمسة مليارات وون إلى المنكوبين السوريين. وسوف تنفق ملياريْ وون في توفير مولدات الكهرباء ومجموعات الحجر الصحي وأدوات للطهي وغيرها، وثلاثة مليارات وون في تقديم منتجات الصحة والنظافة لمكافحة الأمراض المعدية مثل الكوليرا. وقال "لي سانغ تشون 이상천" رئيس اللجنة إنه سيبذل أقصى الجهود لتنفيذ التبرعات بشكل سريع وشفاف، موضحا أن المؤسسة ستقدم المزيد من الدعم إلى المنكوبين في البلدين باستخدام التبرعات المالية التي يتم جمعها منذ التاسع من هذا الشهر.