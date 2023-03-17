الدكتور تشيه يونغ كيل يفوز بجائزة الملك فيصل في فرع خدمة الإسلام

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أقامت مؤسسة الملك فيصل الخيرية يوم الثاني عشر من شهر مارس الجاري حفل توزيع جوائز الملك فصيل لهذا العام على 8 علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب وكوريا الجنوبية.

وتم توزيع الجوائز في فروعها الخمسة، وهي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.

وفي فرع خدمة الإسلام، تم منح الجائزة للأستاذ الدكتور الكوري "حامد تشيه يونغ كيل"، لترجمته عددا كبيرا من الكتب الإسلامية وأيضا لجهوده الدعوية، وذلك بالاشتراك مع رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي ورئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في النيجر السفير "ناصر بن عبد الله الزعابي"، لجهوده في العمل الخيري والإغاثي.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة منحت لأكثر من 290 عالماً وشخصيات مرموقة في مجالات نادرة وفي مختلف التخصصات الطبية والعلمية من 40 دولة حول العالم، تقديراً لجهودهم في خدمة الإسلام، وخدمة الطب، والأبحاث، والثقافة، والفكر.

وبهذه المناسبة، يسرنا أن نوجه للأستاذ الدكتور "حامد تشيه" تهانيها القلبية، مع تمنياتنا له بالصحة والتوفيق والنجاح المتواصل.