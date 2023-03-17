مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين معهد الملك سيجونغ وجامعة الكويت

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وقع معهد الملك "سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية مع جامعة الكويت مذكرة تفاهم خاصة بتشغيل البرنامج التعاوني بينهما.

وقد تم توقيع هذه المذكرة في حفل أقيم يوم الثامن من مارس بحضور مدير الجامعة بالإنابة الدكتور "فهد الدبيس"، والسفير الكوري لدى الكويت "جونغ بيونغ ها"، وعدد من مسؤولي السفارة الكورية وجامعة الكويت.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة بين كوريا الجنوبية والكويت من خلال الترويج للغة والثقافة الكورية، عن طريق طرح مقررات لتعليم اللغة الكورية في كلية الآداب في جامعة الكويت.

ومن المقرر البدء في تدريس المقررات قريبا بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.