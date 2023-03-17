د. وحيد جانغ سيه وون : حسن الضيافة واحترام الآخرين أبرز مميزات الثقافة العربية

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الأستاذ الدكتور "جانغ سيه وون" المعروف باسمه العربي "وحيد" ، مؤسس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة "دان غوك" الكورية في 10 يناير عام 2014.





ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب لقاء الجمعة مع شخصية أكاديمية كورية مشهورة بحسن الخلق والتفوق العلمي في نفس الوقت ، إنه الأستاذ الدكتور "جانغ سيه وون" المعروف باسمه العربي "وحيد" ، مؤسس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة "دان غوك" الكورية بمدينة تشون آن ، والذي يقول إنه اكتسب الكثير من هذه الصفات الحسنة من خلال تعلمه الثقافة العربية .

وفي حواره مع القسم العربي يتحدث الدكتور جانغ عن الهدف من إنشائه هذا القسم في عام 2010 ، وويقول إن الهدف هو تصحيح الصورة المشوهة عن العرب في كوريا ، والتي بدأت تنتشر في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر .

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ، يقول الدكتور جانغ إنه يواجه عددا من الصعوبات أبرزها أن كوريا دولة محافظة دينيا رغم وجود حق اختيار الأديان ، مشيرا إلى أنه واجه المزيد من الصعوبات من أجل إنشاء مركز متخصص في الدراسات الإسلامية في جامعته .

الدكتور وحيد جانغ سيه وون يتحدث أيضا عن التطورات السياسية في العالم العربي من وجهة نظره كمتخصص كوري في شؤون الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى بعض الموضعات الأخرى في حديثه الشيّق ضمن لقاء الجمعة .



