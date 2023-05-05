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قالت مؤسسة السياحة الكورية إنها أبرمت مذكرة للتفاهم حول تعزيز التبادلات السياحية بين كوريا والبحرين وتوسيع التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وذلك في فندق غراند حياة في سيول يوم السبت الماضي.

نعرف أن المؤسسة الكورية تعمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى مساعدة الشركات السياحية الكورية على دخول الأسواق العربية. وفي هذا الإطار نظمت بالتعاون مع فريق عمل مكون من القطاعين العام والخاص "أسبوع السياحة الكورية" في الإمارات خلال الفترة من الـ1 وحتى الـ6 من هذا الشهر.

وتكتسب مذكرة التفاهم الجديدة مغزى كبيرا من حيث أنها تفتح الباب أمام التبادلات السياحية والتعاون مع شركات السياحة الكورية مع البحرين وهي ضمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتحقيقا لنتائج ملموسة من مذكرة التفاهم هذه، قدمت المؤسسة دعما للشركات المحلية ذات الصلة في مجال دخول السوق البحرينية واستقطاب الاستثمارات منها حيث نظمت جلسة حوار بين عدد من شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر الكورية، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض يوم الحادي عشر من هذا الشهر.

كما وجهت دعوة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة البحرينية "ناصر قائدي" لزيارة كوريا، حيث قام بزيارة ميدانية إلى معرض "هايكر" التابع لها وأجرى مع نائب المؤسسة الكورية "لي جيه هوان" مناقشات حول دخول الشركات الكورية المعنية إلى أسواق الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، أقامت مأدبة غداء يوم الـ13من هذا الشهر تكريما لوزير الصناعة والتجارة البحريني "عبد الله بن عادل فخرو" الذي زار كوريا كرئيس لوفد اقتصادي بحريني من أجل استجلاب الاهتمام والدعم للشركات الكورية المعنية من الحكومة البحرينية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد اقتصادي بحريني كوريا منذ زيارة ولي العهد البحريني في عام 2012.