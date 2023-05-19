توقعات متفائلة للمستقبل الفضائي لكوريا

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ستبدأ اليوم الرحلة الثالثة لمركبة الإطلاق الكورية "نوري" إلى الفضاء، حيث تم نقل الصاروخ "نوري" الفضائي الكوري، المنتج محليا، إلى منصة الإطلاق صباح أمس الثلاثاء. وسوف يتم اتخاذ قرار الإطلاق النهائي في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم. وبعد توصيل الجهاز الذي يمد جسم الصاروخ بالوقود والكهرباء، في حالة عدم وجود مشاكل خاصة في التفتيش، فسوف ينطلق نحو الفضاء في الساعة 6:24 مساء بتوقيت كوريا. وكما هو معروف جيدا، من خلال الإطلاقين الأول والثاني للصاروخ نوري، أصبحت كوريا الدولة السابعة عالميا التي ترسل بشكل مستقل قمرا اصطناعيا إلى الفضاء. وعلى وجه الخصوص، يعد هذا الإطلاق الثالث ذا مغزى من حيث إنه أول إطلاق تشارك فيه شركة كورية خاصة في الإطلاق. حيث أن عمليتا الإطلاق السابقتان كانت عبارة عن "إطلاق تجريبي" للتحقق من قدرات "نوري"، في حين أن هذا الإطلاق الثالث مهم لأنه "إطلاق فعلي" مع المهمة الأصلية المتمثلة في إرسال ثمانية أقمار اصطناعية عملية إلى الفضاء. ويؤمل في أن يكون الإطلاق الثالث للصاروخ نوري اليوم ناجحا، وأن يكون فرصة جيدة لإعداد نقطة انطلاق أخرى لكوريا لتصبح قوة فضائية.