L’« Exposition de 15 artistes d’art contemporain » est organisée depuis le 21 juillet au Lotte Hotel Gallery à Séoul.





Lors de cet événement seront présentés 22 peintures et sculptures de 15 artistes que sont Kang Gwan-uk, Ko Jeong-su, Kim Gu-rim, Kim Su-hyeon, Kim Yeong-jung, Kim Chan-sik, Kim Chang-hui, Kim Hyeong-seop, Min Bok-jin, Oh Sang-il, Yun Yeong-ja, Lee Du-sik, Cho Bu-su, Cho Seong-muk et Cho Ui-hyeon.





Parmi leurs œuvres, certaines attirement l’attention plus particulièrement : la sculpture de Kim Chan-sik, qui représente le désir douloureux de revoir sa famille dont il a été séparé par la guerre de Corée, la sculpture réalisée par Oh Sang-il, qui figure la solitude des contemporains, et le tableau de Lee Du-sik, qui a appliqué « obangsaek », les cinq couleurs traditionnelles coréennes.





Date : du 21 juillet au 16 septembre 2018

Lieu : Lotte Hotel Gallery à Séoul