Otan : le Secrétaire général met en garde contre le rapprochement Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Jens Stoltenberg a de nouveau exprimé ses inquiétudes concernant le renforcement de la coopération militaire entre des pays autoritaires tels que la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran.Selon l'agence de presse AP et d'autres sources, le Secrétaire général de l'Otan s’est exprimé, hier, à Berlin. C’était lors d'une cérémonie de remise de prix. Il a indiqué que les usines nord-coréennes étaient pleinement opérationnelles afin de produire des fournitures militaires pour Moscou. D’après lui, plus de 10 000 conteneurs ont été expédiés, ce qui pourrait probablement représenter plus d'un million de projectiles.Stoltenberg a noté que l'Iran, lui aussi, offrait un soutien considérable au Kremlin, y compris des milliers de drones Shahed. Il a souligné qu’en échange de cette aide, Pyongyang et Téhéran recevaient de Moscou des technologies et des fournitures utiles pour renforcer leurs capacités en missiles et en armes nucléaires.Le patron de l’Otan a également manifesté de vives préoccupations concernant le renforcement de la coopération entre la Russie et la Chine. Il a noté qu’elles partageaient des produits technologiques de pointe, notamment les semi-conducteurs, ainsi que des produits à double usage. Ces derniers désignent les produits, initialement développés et fabriqués pour un usage civil, qui posent un risque important de détournement vers un usage militaire. Ce partage, selon lui, soutient l’économie de guerre de la Russie.D’autre part, à propos des Etats-Unis et de l'Europe, le Secrétaire général a critiqué leur passivité en matière d'aide à l'Ukraine, qui subit l'agression russe.