Oh ! Hervé Tullet

L’illustrateur et artiste créatif français Hervé Tullet organise depuis le 21 juillet une exposition individuelle au Centre d’arts de Séoul.





Né en 1958, Hervé Tullet a étudié l’art décoratif et plastique. En 1981, il a commencé à travailler comme directeur artistique dans une agence de publicité. Depuis 1990, il a fait des illustrations pour de célèbres revues françaises et étrangères. Il a aussi écrit des livres pour la jeunesse. Il mène ses activités en tant qu’illustrateur et peintre à Paris et à New York.





Cette exposition présente 500 œuvres de l’artiste incluant des peintres, des illustrations et des vidéos, ainsi que les ouvrages qu’il a réalisés en Corée du Sud uniquement pour cet événement.





Date : du 21 juillet au 21 octobre 2018

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/