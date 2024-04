Protection de la technologie : Séoul, Washington et Tokyo intensifient leur coopération

Photo : KBS News

Séoul, Washington et Tokyo se sont engagés à renforcer leur coopération pour prévenir la fuite de technologies et assurer le respect des contrôles à l'exportation. Cet accord a été conclu lors de la première réunion de haut niveau du « Disruptive Technology Protection Network » qui s’est tenue, hier, dans la capitale américaine.Selon le ministère sud-coréen de la Justice, les trois alliés ont partagé l’idée que la violation des mesures de régulation des exportations menaçait la sécurité nationale. Ils prévoient ainsi d’échanger plus activement leurs informations sur le sujet. La naissance de ce groupe fait suite au sommet trilatéral entre Yoon Suk Yeol, Joe Biden et Fumio Kishida qui a eu lieu en août dernier.Lors du rassemblement d’hier, Lisa Monaco, vice-procureur générale des Etats-Unis, a précisé que le partenariat doit faire bloc contre trois pays. La Chine, qui sponsorise les hackers ciblant les multinationales et les dirigeants politiques. La Russie, qui a lancé la plus grande invasion terrestre depuis la Seconde guerre mondiale. Et l’Iran, qui a comploté pour assassiner des personnalités anti-régime à travers le monde.Monaco a souligné qu’il était important de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’empêcher que les avancées technologiques vitales ne soient détournées et mettent en péril la paix internationale et la sécurité collective.