En Inde, un tigre indien amputé pourrait porter une patte artificielle

En Inde, il y a un tigre âgé de huit ans nommé Sahebrao. En 2012, il a été pris dans un piège posé par des braconniers dans la forêt. Après avoir été secouru et transporté à l’hôpital, on a dû lui amputer la patte gauche de devant, qui était putréfié.





Puis il a été transféré dans un centre de sauvetage pour animaux. Un jour, un orthopédiste indien ayant appris l’histoire du fauve s’y est rendu pour le voir. Estimant que le tigre était devenu agressif à cause de sa douleur, il a lancé une initiative inédite : fabriquer une patte artificielle pour l’animal blessé.





En février dernier, il a commencé à discuter de ce sujet avec certains vétérinaires britanniques et américains. Puis, le mois dernier, ils ont procédé à la préparation d’une prothèse et à l’examen médical de l’animal. La première opération aura lieu en décembre prochain. Ensuite, ils décideront de passer ou non à l’étape suivante après avoir observé l’état du tigre pendant quatre à six mois.