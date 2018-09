JYP offre à ses artistes des repas à base de produits bio

ⓒ YONHAP News

Park Jin-young est un célèbre auteur-compositeur-interprète et producteur qui a fondé en 1996 JYP Entertainment, l’une des plus grandes agences de promotion en Corée du Sud.





Ces jours-ci, il se montre plus content que jamais. En effet, les récents triomphes de Twice, de GOT7 et de Stray Kids ont permis à JYP de voir sa capitalisation boursière dépasser 1 000 milliards de wons, soit environ 774 millions d’euros. Ainsi, cette agence est au coude à coude avec SM Entertainment, longtemps considérée comme sans rival. Mais il y a une autre chose qui rend Park plus heureux encore : depuis peu, il peut offrir des repas à base de produits bio à tout le personnel de sa société.





Une alimentation saine, c’était son rêve depuis longtemps. Pour le réaliser, JYP Entertainment a récemment déménagé pour s’installer dans un immeuble de 10 étages que Park a acheté et rénové. Il a accordé tout l’espace du 9e étage à la création d’une cantine. C’est un adepte de la nourriture bio car il pense qu’elle lui permet de rester en bonne santé, non seulement au niveau physique mais aussi mental et que tout cela influence sa musique.





D’après Park, il pense aussi aux débutants qui s’entraînent sous sa tutelle, car on peut dire que leurs parents les confient à sa société pour qu’ils réalisent leur rêve de devenir les stars de demain. Et c’est la raison pour laquelle il se sent responsable de leur protection contre les problèmes de santé dus à la nourriture ou à l’environnement, comme la dermatite atopique dont beaucoup d’adolescents souffrent.