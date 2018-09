Yoon Jong-shin vient de publier un recueil de ses essais

ⓒ KBS

Yoon Jong-shin est un auteur-compositeur-interprète et producteur qui a commencé sa carrière musicale en 1990 en tant que chanteur invité du groupe 015B. Il travaille également comme animateur de télévision tout en gérant Mystic Entertainment, son propre label musical.





En 2010, il a lancé un projet spécial particulièrement remarqué. Baptisé « Mensuel Yoon Jong-shin », il consiste à sortir chaque mois un nouveau single composé par ses soins. Yoon a fait paraître le 9 août son 100e numéro « Mr. Real ».





Or, cet artiste multi-facettes a émerveillé le public de nouveau en publiant le 23 août un recueil de ses essais intitulé « Tu m’as appris les saisons ». Dans la présentation de l’auteur, il ne se présente pas comme chanteur-producteur et animateur mais comme « quelqu’un qui raconte avec des chansons ». Si l’on regarde de près ses paroles, elles reflètent divers sentiments d’amour et de séparation, des soucis devenus mûrs avec l’âge et sa vision en tant que créateur. Mais il a accumulé des histoires qu’il n’a pas pu tout raconter dans les paroles de ses chansons. On peut dire qu’il ressemble au cahier de création d’un parolier.





Dans cet ouvrage, vous pouvez trouver ses histoires au travers de 40 chansons parmi environ 400 morceaux créés par ses propres soins. Il avoue essayer toujours d’exprimer des sentiments banals ou spéciaux que l’on ignore facilement. D’après Yoon, il écrit de sorte que ses paroles laissent libre cours à l’imagination des gens, car il souhaite qu’ils puissent partager eux-mêmes ces sentiments plutôt universels, de leur propre manière et avec leurs propres expériences.