Football : préparatifs des Diables rouges pour le match amical contre l’Uruguay

Un match de préparation qui oppose la Corée du Sud à l’Uruguay se tiendra le 12 octobre au stade de la Coupe du monde de Séoul. Les Diables rouges, les supporters officiels de l’équipe nationale sud-coréenne, s’y préparent ardemment.





Afin de soutenir les « Guerriers de Taegeuk », ils prévoient de déployer un immense drapeau national sur la tribune et de former une phrase d’encouragement ou une image symbolique avec les cartes levées par des centaines de supporters. Comme ce fut le cas lors de la Coupe du monde de 2002 organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon.





L’enthousiasme est tel que les 65 000 places sont parties très vite. L’intérêt croissant pour les joueurs sud-coréens s’explique par la performance dont ils ont fait preuve cette année. Ils ont notamment battu l’Allemagne 2 à 0 durant la Coupe du monde en Russie et décroché la médaille d’or lors des Jeux asiatiques.