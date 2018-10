Choi Seong-soo en concert

Date : le 17 octobre 2018

Lieu : Art Hall Maek du Mapo Art Center, à Séoul





Choi Seong-soo donnera un concert intitulé «La poésie pour l’accompagnement », le 17 octobre à l’Art Hall Maek du Mapo Art Center, à Séoul. Renommé pour sa voix douce et expressive depuis ses débuts en 1983, ce chanteur compte beaucoup de hits dont « Compagnon de route » et « Love of Grass ».





Plusieurs artistes rendront son spectacle beaucoup plus spécial : le pianiste de jazz Jo Yoon-seong, le contre-bassiste Seong Min-je et le percussionniste Paco.