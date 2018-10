Récital du duo Clara Ju-mi Kang et Alessio Bax

La violoniste Clara Ju-mi Kang organisera une nouvelle tournée en Corée du Sud, deux ans après la dernière. Le premier concert de cette tournée aura lieu le 14 octobre au Centre des arts de Séoul.





Lauréate de plusieurs concours de violon réputés, Kang a donné des récitals au pays du Matin clair et à l’étranger, plus souvent avec des pianistes solistes de grand talent que des pianistes accompagnateurs, en vue de présenter la quintessence des sonates pour violon et piano.





Lors de cette tournée, elle sera accompagnée par le pianiste italien Alessio Bax. Il a donné son premier récital dans ce pays en 2012. Il a également accompagné le violoniste Joshua Bell et Daishin Kashimoto lors de leur concert dans ce pays.





Le répertoire du récital sera constitué de chefs d’œuvre de compositeurs français et belges : « Poème élégiaque » d’Eugène Ysaye, « Sonate pour violon et piano en sol mineur » de Claude Debussy, « Sonate pour violon et piano n°2 » de Ferruccio Busoni et « Sonate pour violon et piano en la majeur » de César Franck.





Date : le 14 octobre 2018

Lieu : Centre des arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr