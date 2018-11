« Again Gayo Top 10 » est disponible sur YouTube

ⓒ KBS

« Gayo Top 10 » est une célèbre émission musicale diffusée entre 1981 et 1998 sur la chaîne KBS2. Le mot coréen « gayo » signifie « musique ou chanson populaire ». Très populaire à l’époque, ce programme est à l’origine de plusieurs émissions musicales d’aujourd’hui, y compris « Music Bank », la fameuse émission sur laquelle est basée notre rubrique « Top 10 ».





KBS, la maison mère de KBS WORLD Radio, a récemment créé une chaîne intitulée « Again Gayo Top 10 » sur YouTube. Actuellement, plus de 1 000 clips vidéo liés à cette émission musicale sont à la disposition des internautes. Alors, qu’est-ce qu’on peut voir sur la chaîne « Again Gayo Top 10 » et comment ? On peut retrouver des clips classés par année et par chanteur, et écouter ensuite des mégahits de l’époque.





« Again Gayo Top 10 » rappellera aux trentenaires et aux quadragénaires de beaux souvenirs de l’époque où ils ont vécu leur adolescence ou leur jeunesse. Et la chaîne permettra à ceux qui sont plus jeunes de partager davantage la musique populaire des années 80 et 90, voire la culture de l’époque, car ils sont très habitués à consommer des contenus mis en ligne.