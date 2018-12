Championnat du monde de handball : les deux Corées présenteront une équipe unifiée

© YONHAP News

Les deux Corées vont former une équipe conjointe pour le Championnat du monde de handball, qui se déroulera en janvier prochain en Allemagne et au Danemark. Grâce à la coopération de la Fédération internationale de handball (IHF), cette formation masculine sera composée de 16 sud-Coréens et de quatre nord-Coréens, alors que le nombre de joueurs est normalement limité à 16.





L’équipe unifiée aura un sélectionneur du Sud et un entraîneur du Nord. Le calendrier n’est pas encore arrêté, mais les joueurs du pays communiste rejoindront leurs coéquipiers à Jincheon, dans la province de Chungcheong du Nord, pour des entraînements conjoints avant de s’envoler pour l’Allemagne.





Les Coréens appartiennent au groupe A avec l’Allemagne, la France, la Russie, la Serbie et le Brésil. Ils affronteront les Allemands dans le match d’ouverture.