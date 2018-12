Football : Jeong Woo-yeong a fait ses débuts en Ligue des champions

© YONHAP News

Le footballeur sud-coréen Jeong Woo-yeong, qui évolue au Bayern Munich, a fait ses débuts mercredi dans la Ligue des champions de l’UEFA. Lors du 5e match de phase du groupe E contre Benfica, il a remplacé Thomas Müller à la 81e minute. Son équipe s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en triomphant 5 à 1.





Né en 1999, ce joueur de football est le plus jeune sud-Coréen à avoir participé à cette ligue prestigieuse après Son Heung-min. Le pays du Matin clair compte désormais neuf sportifs qui ont eu l’honneur d’y concourir.





Le milieu offensif de 19 ans a conclu un contrat avec le FC Bayern pour quatre ans et demi en juin 2017. Depuis, il s’est illustré avec un but dans un match des U19 en janvier dernier et un doublé dans l’équipe du Bayern Munich B en juillet dernier.