Les musées d'Histoire de Séoul

ⓒ http://www.museum.seoul.krComme les Français, les Coréens sont des férus d'Histoire. Fiers de leurs 5 000 ans d'Histoire, celle-ci se décline sur tous les modes au pays du Matin clair : BD, films à gros budget, séries multiples et longues fresques romanesques en plusieurs volumes...





ⓒ KBS

Des musées d'Histoire dans la capitale donc, mais aussi dans l'ensemble du pays. A Séoul, l'essentiel de ces musées sont concentrés au nord du fleuve Han, car le développement de la rive sud est, en dépit des apparences, récent. Des musées qui portent sur toutes les périodes de la Corée, généralement gratuits et plaisants, ouverts à tous.





C'est aussi le moyen de découvrir une partie du patrimoine architectural coréen récent, mais aussi parfois certains bâtiments plus anciens, discrets et moins connus de la fin du 19e siècle et du début du 20e, lorsque la Corée s'essayait à la modernité.





ⓒ KBS

Petits tours dans la capitale mais aussi dans le temps... Toujours bon de connaître l’emplacement de ces musées qui peuvent être un havre de paix dans la vie trépidante de Séoul et l'errance touristique. D'ailleurs, on y trouve confort, climatisation mais aussi, dans beaucoup d'entre eux, des boutiques intéressantes dans lesquelles on peut acheter souvenirs et petits cadeaux.





Et comme toujours, un regard sur la Corée est en compagnie d'Amélie et de Woo-mi... Bonne écoute !





ⓒ KBS