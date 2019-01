Le réveillon du Nouvel an en Corée du Sud

ⓒ Getty Images Bank

Traditionnellement, les sud-Coréens célèbrent le Nouvel an lorsque le calendrier lunaire commence un nouveau cycle ; on appelle cette fête traditionnelle Seollal et elle coïncide avec la deuxième lune après le solstice d’hiver, c’est-à-dire le 5 février cette année. Cependant, beaucoup festoient la veille du 1er janvier, tout comme les Occidentaux. Ainsi, ils peuvent profiter de deux réveillons !





Juste devant le Coex Mall, le plus grand complexe commercial souterrain d’Asie situé dans le quartier de Gangnam à Séoul, on s’est beaucoup amusés le 31. Pour marquer l’année du cochon, un porcelet de dix mètres de haut vous y attendait. Dans le cadre du 5e Festival d’hiver du Coex célébrant Noël et le Nouvel an, des dizaines de milliers de visiteurs ont pu y profiter d’une patinoire, de stands de restauration, d’une mini forêt d’arbres de Noël, d’ateliers ludiques, d’un concert de K-pop et d’un beau feu d’artifice.





ⓒ YONHAP News

L’un des lieux les plus emblématiques pour réveillonner est sans conteste le beffroi de Bosingak, à deux pas de la station Jonggak, au cœur de Séoul. Pendant la dynastie Joseon, on sonnait son imposante cloche pour informer les citoyens de l’ouverture et de la fermeture des portes de la ville. Aujourd’hui, il est devenu le centre des festivités de la capitale le 31 décembre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes s’y rassemblent pour assister à la tradition annuelle des coups de cloche.





ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, le premier lever de soleil de l’année est très important et nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à traverser le pays pour se rendre sur la côte est à cette occasion. Le lever de soleil le plus célèbre de Corée peut être vu depuis la plage de Jeongdongjin avec sa belle bande de sable large de 250 mètres. Les Séouliens prennent également le KTX jusqu’à la plage de Gyeongpo, plus accessible. Et si vous vous rendez sur l’île de Jeju, située au sud-ouest de la péninsule, le sommet du Seongsan Ilchulbong est le meilleur endroit pour observer le lever du soleil.