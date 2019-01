La classification socio-politique de la population en Corée du Nord

© YONHAP News

La société nord-coréenne est caractérisée par une stratification sociale et politique très rigide mise en place par le régime il y a des décennies pour mieux contrôler sa population. Les enfants héritent du statut social de leurs parents et ce système de castes fossilisées est bien entendu une source de discriminations majeures. Mais ce système de castes est peu à peu mis à mal par le développement souterrain du capitalisme dans le pays communiste...





« L’économie de type socialiste a commencé à s’effondrer après la famine et les difficultés économiques du milieu des années 90. La conséquence a été l’apparition des marchés et l’émergence d’une nouvelle classe dépourvue de pouvoir politique mais financièrement aisée. Aujourd’hui en Corée du Nord, le dollar américain et le yuan chinois sont plus puissants que la monnaie locale. De ce point de vue, le système de stratification sociale est en train de changer. Beaucoup de ceux qui s’enrichissent viennent en réalité de la classe hostile, comme les Coréens rapatriés du Japon. Ils ont probablement appris de leurs parents comment gérer des affaires et ont trouvé une forme de revanche sociale en amassant des fortunes », explique Ahn Chan-il, un nord-Coréen réfugié en Corée du Sud, où il dirige une ONG baptisée « Institut mondial pour les études nord-coréennes ».





« Ces riches individus voient leur rang social s’améliorer. Certains réussissent même à se faire admettre dans les départements de politique ou d’économie à l’université Kim Il-sung, s’ils font des donations pouvant aller de 30 000 à 50 000 dollars. De cette façon, un nombre grandissant de nouveaux riches nord-coréens font des efforts acharnés pour obtenir une meilleure reconnaissance académique et sociale. Ce n’est pas exagéré de dire que la stratification sociale rigoureuse de la Corée du Nord a commencé à s’écrouler. »