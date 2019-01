Chine : Un nouveau café ouvert dans la Cité interdite fait polémique

ⓒ Getty Images Bank

En décembre 2018, un café a ouvert ses portes dans la Cité interdite à Pékin. Dès son ouverture, il est devenu l’un des sites populaires de la ville.





L’atmosphère spéciale créée par son emplacement dans le palais ancien et la décoration intérieure de style traditionnel attirent les gens. On voit souvent des Chinois et des touristes étrangers faire la queue devant cet établissement.





Ce café est applaudi comme un exemple de commerce à succès. Mais il est aussi critiqué pour avoir commercialisé excessivement le palais. Comme il existait déjà un café sur place, qui avait ouvert trois mois auparavant, son arrivée a fait craindre la détérioration du patrimoine culturel précieux. En outre, certains mettent en avant le fait qu’il est plus approprié de vendre des thés chinois dans ce café, puisqu’il se situe dans un lieu historique.