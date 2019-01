Le Vietnam va construire une ligne à grande vitesse reliant Hanoï à Ho-Chi-Minh-Ville

ⓒ Getty Images Bank

Nous terminons cette édition par une nouvelle du Vietnam.

Le gouvernement vietnamien mène un projet de construction d’une ligne à grande vitesse qui reliera Hanoï à Ho-Chi-Minh-Ville, à 1 500 km au sud de la capitale.





Un train à grande vitesse pourra parcourir cette distance en 5h17 au minimum et 6h50 au maximum. Cela dépendra du nombre de gares où il s’arrêtera. Actuellement, le voyage en train entre les deux villes dure 24 heures.





La construction sera effectuée en deux étapes : les travaux pour la section Hanoï - Vinh et celle entre Ho-Chi-Minh-Ville et Nha Trang se feront de 2020 à 2030. Le reste de la ligne sera achevé en 2045. Le budget s’élèvera à 59 milliards de dollars, dont 80 % seront financés par l’Etat et 20 % par le secteur privé.